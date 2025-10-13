Przerażający raport naukowców. Jesteśmy na krawędzi zagłady raf koralowych

Według raportu „Global Tipping Points Report 2025”, opracowanego przez 160 naukowców z 23 krajów, rafy koralowe nie przetrwają, jeśli średnia temperatura Ziemi nie wróci do poziomu 1,2°C powyżej czasów przedindustrialnych. Obecnie globalne ocieplenie wynosi około 1,4°C.

Rafy koralowe osiągnęły punkt krytyczny. Globalne ocieplenie zagraża ich przyszłości

Od stycznia 2023 trwa czwarty, najgorszy globalny epizod wybielania raf koralowych. Ponad 80 proc. raf w ponad 80 krajach doświadcza ekstremalnych temperatur oceanów. – Nie możemy już mówić o punktach krytycznych jako o ryzyku przyszłości. Pierwsze masowe wymieranie raf ciepłowodnych już trwa – przestrzega prof. Tim Lenton z Uniwersytetu w Exeter cytowany przez „The Guardian”.

Rafy koralowe są domem dla około 25% wszystkich gatunków morskich. Ich degradacja ma ogromne konsekwencje dla rybołówstwa, turystyki i społeczności zależnych od mórz.

– Przyszłość raf koralowych to transformacja, restrukturyzacja ekosystemu i nowe wyzwania. Naszym zadaniem jest zrozumienie tych zmian i zapewnienie, że ekosystemy nadal wspierają różnorodne życie morskie – tłumaczy dr Tracy Ainsworth z International Coral Reef Society.

Katastrofa klimatyczna już trwa. Tropikalne rafy koralowe balansują na krawędzi

Nie wszystkie rafy są skazane na zagładę. Niektóre z nich mogą przetrwać nawet przy wzroście temperatury do 2°C. Mimo wszystko naukowcy podkreślają, że potrzebne jest stanowcze działanie.

Raport ostrzega również przed innymi punktami krytycznymi – topnieniem czap lodowych w Antarktyce Zachodniej i Grenlandii, destabilizacją prądów oceanicznych czy diebackiem lasu Amazońskiego. – Skutki przekroczenia klimatycznych punktów krytycznych stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania społeczeństw – zauważa Nico Wunderling z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie cytowany przez „Deutsche Welle”.

Mimo dramatycznej sytuacji naukowcy dostrzegają też „pozytywne punkty krytyczne” – np. szybkie przyjęcie pojazdów elektrycznych – które mogą pomóc w redukcji emisji i ochronie środowiska. – Wyścig, aby przyspieszyć te pozytywne punkty krytyczne i uniknąć niekontrolowanych konsekwencji kolejnych punktów krytycznych w systemie Ziemi, trwa – stwierdza prof. Lenton.

