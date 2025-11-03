Te rośliny są trujące dla kotów. Lekarka weterynarii alarmuje. „Niewydolność nerek”

Dorota Sumińska regularnie odpowiada na pytania właścicieli zwierząt, którzy próbują rozwikłać tajemnice różnych zachowań swoich czworonogów. Lekarka weterynarii prowadzi kanał „Zwierzę Ci się” w serwisie Youtube, który cieszy się sporą popularnością.

Te rośliny są trujące dla kotów. Lekarka weterynarii przestrzega

W jednym z najnowszych filmów Dorota Sumińska wskazała, jakie rośliny są trujące dla kotów. – Przede wszystkim lilie – powiedziała i dodała, że zainteresowane roślinami mogą być szczególnie koty niewychodzące z mieszkań czy domów, bo „one łakną zieleniny”.

Ekspertka podkreśliła, że zjedzenie przez kota nawet drobnego kawałka kwiatka, może mieć opłakane konsekwencje. – Nawet mały kawałeczek lilii może spowodować niewydolność nerek i to niezależnie czy (kot zje – red.) kwiat czy liść – zaznaczyła. – Druga roślina, która jest trująca i dla kotów, i dla wszystkich, to jest difenbachia. (...) Wyobraźcie sobie, że dla kota trujące są wszystkie odmiany fikusa, dość popularnej rośliny – wymieniała dalej ekspertka.

Pod nagraniem pojawiły się komentarze, w których internauci opisywali historie ze swoimi zwierzętami w roli głównej, a także dziękowali Dorocie Sumińskiej za to, że dzieli się wiedzą. „Pani Doktor, co my bez Pani byśmy zrobili”, „Pani Doktor jest skarbnicą wiedzy. Byłam w szoku kiedy dowiedziałam się, że bezinteresownie udzieliła rady telefonicznie bez żadnej opłaty... Nie wierzę, że są tacy lekarze. Jest Pani wspaniała” – czytamy w komentarzach.

Dlaczego koty nie lubią wody? Ekspertka ma „ale”

W innym nagraniu lekarka weterynarii odpowiedziała na pytanie, dlaczego koty nie lubią wody. – Nie wszystkie koty, dlatego że są takie koty np. turecki van, który lubi wodę. Większość kotów nie lubi, dlatego że koty są zwierzętami, które są absolutnie stworzone do tego, żeby chodzić po drzewach, a nie nurkować, prawda? – odpowiedziała krótko.

