Noc spadających gwiazd nad Polską. Wtedy warto spojrzeć w niebo

Leonidy są jednym z najszybszych znanych rojów. Prędkość ich przelotu dochodzi do 72 km/s. Meteory często tworzą jasne, długie smugi, a niekiedy pojawiają się także ogniste kule widoczne przez kilka sekund. Głośno w Polsce o podobnym zjawisku było na poczatku miesiąca. Zjawisko wywołują drobiny pozostawione przez kometę Tempel–Tuttle, która powraca w okolice Słońca co 33 lata.

Rój ma bogatą historię. W 1833 roku nad Ameryką Północną obserwowano tysiące meteorów w ciągu godziny, a relacje z tamtej nocy trafiły do gazet jako opis „spadających gwiazd lecących na Ziemię”. Kolejna burza Leonidów pojawiła się w 1966 r., gdy w zaledwie 15 minut zanotowano nawet kilkanaście tysięcy meteorów. Ostatnie silniejsze maksimum miało miejsce w 2002 r., natomiast następne większe nasilenie prognozuje się na rok 2031.

Nocne niebo rozbłyśnie Leonidami. Szczyt roju jest blisko

Do obserwacji nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. NASA rekomenduje, by wybrać ciemne miejsce z dala od świateł i rozpocząć oglądanie po północy. „Znajdź miejsce z dala od świateł miasta lub ulicy. Przygotuj się na zimowe temperatury, zabierz śpiwór, koc lub leżak. Ułóż się stopami w kierunku wschodu, połóż się na plecach i patrz w górę, ogarniając jak największą część nieba” – podaje agencja. „W mniej niż 30 minut w ciemności twoje oczy się przyzwyczają i zaczniesz widzieć meteory” – dodaje.

Tegoroczny pokaz zapowiada się jako regularna, choć efektowna odsłona roju. W idealnych warunkach można liczyć na kilkadziesiąt zjawisk w ciągu godziny. Najlepsze warunki będą panować w drugiej połowie nocy, gdy radiant Leonidów znajdzie się wyżej nad horyzontem. Eksperci podkreślają, że warto przygotować się na zimno i wybrać miejsce z szerokim widokiem na niebo.

Leonidy, obok Taurydów i jesiennych zórz polarnych, są jednym z najciekawszych listopadowych zjawisk astronomicznych. Zainteresowanie rojem powraca co roku, a tegoroczna odsłona może przynieść wyjątkowo dobre warunki pogodowe w wielu regionach kraju.

