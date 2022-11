Hołownia do prowadzącego program: Chciałbym mieć takiego spowiednika jak pan

– W lipcu 2021 r. premier Mateusz Morawiecki mówił, że pieniądze z Unii Europejskiej są nam potrzebne, ale nie tak bardzo. A dzisiaj mówi, że to polska suwerenność. Jarosław Kaczyński w sierpniu mówił dość i walił pięścią w stół i podkreślał, że nie potrzebujemy UE, a teraz poleca pewną miękkość i elastyczność w relacjach – przypomniał Szymon Hołownia.

Fundusze unijne. Hołownia o tym, co może „zmienić nasze życie”

Prowadzący program na antenie Polsat News Bogdan Rymanowski powiedział, że każdy polityk popełnia błędy. – Najgorsze jest trwać w błędzie – zwrócił uwagę. – Chciałbym mieć takiego spowiednika jak pan. To szukanie dobra w człowieku, rozgrzeszanie to chrześcijańska postawa, ale my dziś rozmawiamy o tym, co może zmienić nasze życie na gorsze po 30 latach budowania potęgi Polski – powiedział Hołownia.

Hołownia o wsparciu dla Ziobry: To jest rząd na hakach

Na pytanie, czy jeśli Morawiecki będzie premierem przez kolejny rok, to jesienią „czeka nas armagedon”, Hołownia odparł, że „znowu usłyszymy inną historię”. – Dzisiaj Kaczyński wykonuje ten sam manewr, co przed każdymi wyborami. Próbuje skręcić do centrum. Jakaś część ludzi się na to nabiera. Pół roku temu mówił co innego. Teraz robi make up wyborczy, a później szybko okazuje się, jaka będzie prawda – ocenił.

Jego zdaniem, Kaczyński zapowiedział mobilizację i obronę ministra Ziobro, a to jest „patologiczna, polityczna rodzina, w której trzymają się wszyscy razem do kupy na hakach”. – To jest rząd na hakach – mówił Hołownia.

