Polska skierowała noty ws. Niemiec do blisko 50 krajów. „Ta sytuacja łamie prawo międzynarodowe”

Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk poinformował, że do blisko 50 państw zostały wysłane noty dyplomatyczne. Przedstawiono w nich podstawy do starań Polski o odszkodowanie od Niemiec. – Gdy Niemcy odmawiają zawarcia jakiejkolwiek umowy bilateralnej, to ta sytuacja w sposób trwały łamie prawo międzynarodowe – argumentował Mularczyk.