Doradca prezydenta Dudy krytykuje Macierewicza: To był błąd

W tracie czwartkowego posiedzenia Sejmu doszło do awantury, na skutek której Sejm nie przyjął uchwały uznającej Rosję za państwo wspierające terroryzm. Nie to wzbudziło sprzeciw posłów, ale zachowanie Antoniego Macierewicza.

Macierewicz wywołał awanturę w Sejmie. Chciał dopisać Smoleńsk do uchwały

Podczas prac w sejmowej komisji udało się ustalić jednolity tekst uchwały popierany przez wszystkie siły polityczne w Sejmie. Jednak przed głosowaniem były szef MON niespodziewanie zgłosił poprawkę, w której Rosję oskarżono nie tylko o celowe zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH17), ale też katastrofę prezydenckiego TU-154 pod Smoleńskiem.

Na takie forsowanie teorii Macierewicza o zamachu w kontekście katastrofy smoleńskiej nie zgodzili się posłowie opozycji. Gdy prowadząca obrady Elżbieta Witek przeszła do głosowania, opozycja wyciągnęła karty, zrywając kworum. Tym samym polski sejm nie uznał Rosji za sponsora terroryzmu przez „wrzutkę” Antoniego Macierewicza.

Zybertowicz krytykuje Macierewicza

O te zdarzenia w Polsat News pytany był prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta. Jego zdaniem to niedobrze, że Antoni Macierewicz zgłosił taką poprawkę. – Moim zdaniem ta poprawka to był błąd – oświadczył Zybertowicz. Podkreślił przy tym, że to jego opinia i nie wie, jakie jest stanowisko prezydenta.

– Mój stosunek do problematyki tragedii smoleńskiej jest taki – jest wysokie prawdopodobieństwo, że miał miejsce zamach, ale z punktu widzenia kryterium naukowej poprawności, to nie zostało jeszcze w sposób niewątpliwy udowodnione. W związku z czym jest to obszarem pewnej kontrowersji – argumentował Zybertowicz.

Eksperci Ziobry w kontrze do Macierewicza

Tymczasem w niedzielę dziennikarze TVN24 ujawnili, że w opinii międzynarodowych ekspertów powołanych przez Prokuraturę Krajową nie ma dowodów potwierdzających, jakoby miało dojść do zamachu. Taką teorię, pomijając część ekspertyz, forsuje od lat Antoni Macierewicz.

Czytaj też:

Gorący początek obrad Sejmu. Nowacka zażądała „ukarania kłamcy smoleńskiego”, Macierewicz zareagowałCzytaj też:

Co rząd robi w sprawie Smoleńska? Wiceszef MSZ : Przez moje ręce nie przechodziły tego typu raporty