Morawiecki o „kolejnym szczycie” do zdobycia. „To jest bardzo dobry punkt startu”

Mateusz Morawiecki w kontekście starań o środki z KPO, które wciąż nie dotarły do Polski, krytycznie ocenił działania opozycji. – Niestety szukają też sojuszników gdzieś tam na obrzeżach naszego obozu. W ten sposób najbardziej zagorzali radykałowie, którzy cieszyliby się, żeby środków unijnych nie było, z jednej i drugiej strony łączą się. My idziemy drogą środka. Mnie nie interesuje jakieś tam odbijanie w lewo czy prawo, tylko patrzymy na drogę do przodu. Droga do przodu to droga walki z tym kryzysem makroekonomicznym, gospodarczym, z którym się wszyscy na świecie mierzymy – powiedział premier polskiego rządu na antenie wPolsce.pl. – Opozycja robi wszystko, żeby przekonać tamtych radykałów w Brukseli, by tych pieniędzy Polsce nie dawać – kontynuował szef rządu.

Zjednoczona Prawica przetrwa? Morawiecki: Zwycięstwo jest absolutnie możliwe

Mateusz Morawiecki został także zapytany o trwałość Zjednoczonej Prawicy. – Jestem przekonany, że nie pęknie. Rozmawiamy, na ostatniej Radzie Ministrów dyskusja w tej sprawie była szczera, uczciwa, dobra i bynajmniej nie jakaś nadmiernie burzliwa. Staram się tłumaczyć kolegom koalicjantom, że po prostu te środki są potrzebne – powiedział premier.

Szef polskiego rządu odniósł się również do wyników badań opinii społecznej. – Jeżeli dzisiaj obserwujemy jeden sondaż za drugim, który daje nam 35 proc. lub więcej niekiedy, ja wolę z pokorą patrzeć na sondaże, które nas mniej premiują, to życzyłbym każdej partii politycznej po siedmiu latach takiej zadyszki. To jest bardzo dobry punkt startu do wejścia na kolejny etap, na kolejny szczyt. Kolejnym naszym szczytem do zdobycia jest oczywiście trzecia kadencja. Ona jest absolutnie możliwa – powiedział Mateusz Morawiecki. – Zwycięstwo jest absolutnie możliwe – dodał w dalszej części programu premier.

