Data zaprzysiężenia rządu budzi kontrowersje. Tusk wbił szpilę Kaczyńskiemu

„13 grudnia, czyli dzień św. Łucji. Święto słońca i światła. Fajna data na dobry początek” - napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. „Niektórzy obchodzą ją, śpiąc do południa” – dodał szef PO. W ten sposób polityk nawiązał do słynnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.

W wywiadzie, którego prezes PiS udzielił Teresie Bochwic, relacjonował wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku, a więc z pierwszego dnia stanu wojennego. – Obudziłem się więc w południe i poszedłem do kościoła w kompletnej nieświadomości. Słyszałem tylko, jak mama ma pretensje do ojca, że nie zapłacił rachunku, bo telefon jest wyłączony. W kościele panował potworny tłok, ale akurat tego dnia był u nas Obraz NMP. Kazanie wydawało mi się też jakieś dziwne i powoli zacząłem się orientować, co się stało. – opowiadał Jarosław Kaczyński.