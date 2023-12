Przewrót wojskowy w Ukrainie? „Zimny prysznic jest ukraińskiej władzy bardzo potrzebny”

W Ukrainie nie ma chyba dnia, i to już od dłuższego czasu, w którym żołnierze na froncie, jeśli tylko mają możliwość przeczytania newsów ze swojego kraju, i to nie tych stricte wojennych, nie wykonają gestu facepalm, uderzając się dłonią w czoło. Nie ma się co dziwić. Absurdy polityczne wyskakują jak królik z kapelusza, a Kijów wcale nie zamierza chyba poprzestawać na dotychczasowych popisach.

I jak przez niemal dwa lata nigdy bym nie pomyślała, że w Ukrainie mogłoby dojść do przewrotu wojskowego, tak teraz z tym „nigdy” byłabym o wiele bardziej ostrożna, choć mam nadzieję, że tak się nie stanie i wszyscy pójdą po rozum do głowy.

Bo zimny prysznic jest ukraińskiej władzy bardzo potrzebny.

Jednym z największych zaskoczeń ostatnich dni było zachowanie prezydenta Zełenskiego, który miał 5 grudnia spotkać się online z amerykańskimi senatorami, by rozmawiać o dalszym finansowym wsparciu USA ukraińskiej walki z rosyjskim najeźdźcą.