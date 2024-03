Ultimatum dla rządu Tuska. Trzecia Droga „może spać spokojnie”

Wbrew ostatnim doniesieniom, wiele wskazuje na to, że rząd nie planuje wycofać się ze zmian, na które czekali przedsiębiorcy. Wśród 100 konkretów, z którymi Platforma Obywatelska szła do październikowych wyborów pojawiła się deklaracja obniżenia składki zdrowotnej dla posiadaczy własnych firm i osób samozatrudnionych. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że w polskim budżecie zabraknie na to pieniędzy.

Zmiany w składce zdrowotnej. „Prace trwają”

– Prace są prowadzone w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Finansów. Oba resorty są zarządzane przez ministrów z Platformy Obywatelskiej, stąd koalicjanci mogą czuć niepokój. Zapewniam, że prace są mocno zaawansowane, a ich wyniki niebawem będą przekazane. Na pewno wiosną będziemy gotowi, żeby iść do uzgodnień międzyresortowych – poinformowała na antenie TVP Info Izabela Leszczyna.

Minister zdrowia przekonywała, że składka zdrowotna to zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej i samego Donalda Tuska. – Ona będzie zmieniona nie tylko jeśli chodzi o składkę od aktywów trwałych, ale także o jej część podstawową – dodała.

Ultimatum Trzeciej Drogi dla rządu Tuska. „Mogą spać spokojnie”

Kwestię ewentualnego wycofania się rządu ze zmian w składce zdrowotnej komentowali liderzy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego na wspólnej konwencji w Otrębusach. Postawili Donaldowi Tuskowi ultimatum.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że obniżenie składki zdrowotnej to jeden z najważniejszych punktów programowych. – Dotrzymamy, zrealizujemy, zmienimy zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To jest bezwzględna, niepodlegająca żadnym negocjacjom koalicyjnym nasza umowa – mówił lider ludowców.

W podobnym tonie wypowiadał się Szymon Hołownia. – Podpisuję się absolutnie pod tym, co powiedział Władek Kosiniak-Kamysz. Kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji – oświadczył stanowczo. Leszczyna była pytana, czy Hołownia i Kosiniak-Kamysz mogą być spokojnie? – Zdecydowanie tak – odparła.

