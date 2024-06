Sikorski mówił o grze eskalacyjnej. Szef MSZ ma pomysł, jak pokonać Putina?

Radosław Sikorski wygłosił przemówienie w Ditchley Park, gdzie siedzibę ma Ditchley Foundation. To właśnie w tym miejscu Winston Churchill prowadził ważne rozmowy z Amerykanami w czasie II wojny światowej.

Szef MSZ: Świat stoi na krawędzi rywalizacji dwóch bloków

Minister spraw zagranicznych dużą część swojego wykładu poświęcił wojnie w Ukrainie oraz kwestiom pokonania Rosji. Według polityka Władimir Putin żałuje, że Związek Radziecki upadł, dlatego postanowił wziąć odwet na Zachodzie, który obwinia o ten upadek. Rewanż ten polega nie tylko na agresji na Ukrainę, ale także na próbie stworzenia grupy państw autokratycznych.

Szef MSZ ocenił, że to co było nie do pomyślenia trzy dekady temu, znów staje się rzeczywistością. – Świat stoi na krawędzi rywalizacji dwóch bloków – demokratycznego i autorytarnego – konkurujących nie tylko gospodarczo i militarnie, lecz także o ludzkie serca i umysły.

Zdaniem szefa polskiej dyplomacji odparcie zagrożenia ze strony Rosji jest możliwe – Musimy zapobiec szerszemu konfliktowi. Tylko razem, tworząc międzynarodowy sojusz państw demokratycznych, damy radę zwyciężyć. Stany Zjednoczone i Unia Europejska wraz z Wielką Brytanią to dwie z trzech największych gospodarek świata. Ale ta potęga gospodarcza nie wystarczy, jeśli nie będziemy współpracować, aby przezwyciężyć to nowe zagrożenie – tłumaczył.



Sikorski: Putin wygra wojnę, jeśli go nie powstrzymamy

Zdaniem Radosława Sikorskiego Kreml można powstrzymać, a nawet pokonać, tylko po prostu o tym zapomnieliśmy. W tym kontekście polityk przypomniał słowa Ronalda Reagana, który mawiał, że jego strategia wobec Związku Radzieckiego jest prosta: my wygrywamy, oni przegrywają. – Podoba mi się to podejście – skwitował minister.

Według Radosława Sikorskiego sposobem na pokonanie Władimira Putina może być korzystanie z tzw. gry eskalacyjnej. – Możemy np. przejąć wszystkie rosyjskie aktywa państwowe o wartości 300 miliardów euro. Władimir Putin już spisał je na straty, nie spodziewa się, że je odzyska. Ale nie wierzy też w to, że mamy na tyle odwagi, żeby je przejąć. Jak dotąd pokazujemy, że ma rację – podkreślił.

– Jeśli Rosja zwycięży, chroniczna niestabilność rozprzestrzeni się nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie, dając dodatkowe paliwo globalnej koalicji dyktatur, którą już widzimy. Władimir Putin wygra tę wojnę, jeśli go nie powstrzymamy – podsumował polityk.



