Szefowa kancelarii Andrzeja Dudy ma pretensje do posłów. „Tempo prac wyjątkowo ślamazarne”

Szefowa Kancelarii Prezydenta została zapytana w Polsat News o ostatni rok kadencji Andrzeja Dudy jako głowy państwa. Małgorzata Paprocka zaznaczyła, że prezydent planuje „wypełniać wszystkie konstytucyjne obowiązki i być wiernym swojemu programowi oraz temu, co zostało obiecane wyborcom”. Szefowa KPRP w kontekście potencjalnej ofensywy legislacyjnej zwróciła uwagę na to, jak działa parlament.

Ostatni rok prezydentury Andrzeja Dudy. Szefowa jego kancelarii o planach głowy państwa

– Od kilku miesięcy w Sejmie leżą dwie bardzo ważne inicjatywy pana prezydenta i to powiedziałabym wyjęte z jakiegokolwiek sporu politycznego, bo pierwsza dotyczy asystencji, czyli praw osób z niepełnosprawnościami, nawet nie odbyło się pierwsze czytanie, druga inicjatywa powtórzona, czyli ustawa dotycząca współdziałania w sprawach bezpieczeństwa, trudno znaleźć obszar, przy którym powinien być większy konsensus polityczny, niż wokół tego tematu – mówiła Paprocka.

Zdaniem szefowej Kancelarii Prezydenta „tempo prac jest wyjątkowo ślamazarne”. – Mam pretensje w ogóle do Sejmu o to, że pracuje tak niemrawo, do rządu, że tych projektów jest tak mało, bo takiego Sejmu to, powiem szczerze, nie pamiętam z perspektywy 15 lat pracy – kontynuowała Paprocka.

Małgorzata Paprocka o KRRiT



Szefowa KPRP odniosła się również do sprawozdania KRRiT, które zostało odrzucone przez parlament. Duda mógł zdecydować o skróceniu kadencji Rady. – Pan prezydent podjął decyzję w sprawie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie będzie potwierdzenia stanowiska Sejmu i Senatu, czyli skład obecny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pozostaje – zaznaczyła Paprocka.

– Na pewno nie podziela pan prezydent poglądu, który był przedstawiany w Sejmie, w Senacie. Krajowa rada, szczególnie w ostatnich miesiącach, działała naprawdę wobec bardzo trudnych wyzwań, przede wszystkim skrajnie nielegalnych zmian w mediach publicznych, powoływania zarządu niezgodnie z prawem, przed KRRiT stały wielkie wyzwania. Prezydent chce, żeby te osoby, które zasiadają w KRRiT, kontynuowały swoją misję – zakończyła szefowa Kancelarii Prezydenta.

