Jak bezpiecznie sprzedać sztukę i przedmioty kolekcjonerskie online? Dwa ważne punkty umowy

Dzisiaj coraz więcej czynności wykonujemy przez internet i rozwinięte sieci kurierskie. Statystyki The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2024 pokazują że coraz częściej młodzi ludzi nie tylko kupują sztukę i varia przez Internet, ale również sprzedają swoje własne zasoby.

Zaufanie do globalnej sprzedaży internetowej ponownie wzrosło w 2023 r., osiągając szacunkową kwotę 11,8 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 7 proc. rok do roku w stosunku do 2022 r. i odpowiada za 18 proc. całkowitego obrotu rynku.

Ostatnio otrzymałam zapytanie drogą mailową, które posłużyło mi za inspirację do omówienia kwestii związanych ze sprzedażą antyków. Sprzedająca przekazała na aukcję do internetowego domu aukcyjnego część kolekcji orderów. Posłużyła się usługą kurierską. Z miejsca A wysyłamy do miejsca B. Mamy potwierdzenie odbioru przez kuriera, oraz możliwość śledzenia momentu odbioru wysłanego towaru. Niby nic nowego, cała sytuacja jest rutynowa dla większości sprzedających. Oprócz jednego momentu.