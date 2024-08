Kosiniak-Kamysz wybuczany na Campusie Polska. Potem usłyszał trudne pytanie

We wtorek 27 sierpnia z uczestnikami Campusu Polska Przyszłości spotkał się Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier nie został ciepło przywitany. Gdy wchodził na scenę wraz z Rafałem Trzaskowskim, z publiczności rozległy się okrzyki gdzie aborcja? Chwilę później szef MON został wybuczany.

twitter

Kosiniak-Kamysz wybuczany na Campusie Polska. Trzaskowski reaguje



Na zachowanie uczestników Campusu Polska Przyszłości zareagował prezydent Warszawy. – Bardzo was proszę o jedno. Dlatego że Władysław Kosiniak-Kamysz był tutaj zawsze, jest najwierniejszym Campusowiczem. Zawsze stawał przed wami, odpowiadał na wszystkie wasze pytania i należy mu się szacunek za to, że odpowiadał zawsze na wasze pytania i zawsze mówił otwarcie o swoich poglądach. Więc teraz bardzo was proszę o szacunek i o rozmowę, do której przywykliśmy na Campusie – podkreślił Rafał Trzaskowski.

Dalsza część spotkania wcale nie była łatwiejsza dla Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jedno z pierwszych pytań, które usłyszał wicepremier, dotyczyło kwestii aborcji. – Niczym was nie zaskoczę. Od ponad 20 lat jestem w jednej partii. Panuje u nas wolność jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. W 2023 roku jako Trzecia Droga podkreślaliśmy, że nie zgadzamy się z wyrokiem TK i trzeba go jak najszybciej odkręcić i taki projekt zgłosiliśmy – powiedział polityk.

Kosiniak-Kamysz o zmianie prawa aborcyjnego



Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że drugim krokiem jest rozpisanie referendum po to, żeby nie większość mężczyzn z 460 posłów mogła się wypowiedzieć, tylko miliony kobiet mogły zagłosować. – Jestem uczciwy w tym, co mówię. Andrzej Duda po prostu ustawy aborcyjnej nie podpisze. Jeśli będzie referendum, postąpi inaczej. Jeżeli masowe protesty były po wyroku, to znaczy, że on dużo zmienił w kwestii bezpieczeństwa kobiet – tłumaczył wicepremier.

W dalszej części swojej wypowiedzi polityk przypomniał, że 8,5 mln wyborców opowiedziało się na jesieni za partiami, które mają w swoim programie aborcję do 12. tygodnia życia, natomiast 13,5 mln zagłosowało na komitety, które takiego postulatu nie zgłaszają. – W Polsce nie mamy w tej sprawie jednego zdania. Jeśli politycy nie znajdują wspólnego języka, to oddajmy głos obywatelom. Nie wiem, czego się boicie i dlaczego nie chcecie tego referendum – podsumował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Uczestnicy Campusu Polska Przyszłości pytali wicepremiera także m.in. o kwestię ochrony granicy polsko-białoruskiej i pushbacki, a także zmiany w składce zdrowotnej.

Czytaj też:

Burza po słowach Krzysztofa Śmiszka. Jaki: Rząd żuliCzytaj też:

Donald Tusk reaguje na kontrowersje wokół Campusu Polska. Cytuje prześmiewczą piosenkę