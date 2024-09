PiS uderza w Tuska. „Czy po raz kolejny przedkładał interes Niemców nad Polski?”

Rafał Bochenek, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i Przemysław Czarnek zorganizowali przed Kancelarią Premiera konferencję prasową. Politycy PiS postawili obok baner z wizerunkiem Donalda Tuska. Zestawiono na nim słowa premiera o tym, że „prognozy nie były przesadnie alarmujące” oraz ostrzeżenie 3. stopnia IMGW mówiące o „realnym zagrożeniu pojawienia się lokalnych powodzi”. Alert został wydany dwa dni przed wypowiedzią Tuska.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości na wstępie odniósł się do środowej debaty w Sejmie na temat działań rządu w związku z powodzią. Zdaniem Bochenka „rząd jest zadowolony sam z siebie”, a „rzeczywistość wygląda naprawdę zgoła odmiennie”. Rzecznik PiS ocenił, że Tusk zawiódł. – Powinien powiedzieć przepraszam tym Polakom, których naraził – ukrywając informacje o powodzi – na tak gigantyczne straty i niebezpieczeństwo – powiedziała z kolei Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

PiS obwinia Donalda Tuska. „Naraził Polaków ukrywając informacje o powodzi”

– Pytanie zasadnicze, na ile wspólnego ma ta sytuacja z faktem, o którym mówią w tej chwili niemieccy ekolodzy, mianowicie Branderburgia została uratowana przed powodzią dlatego, że ta powódź i jej eskalacja nastąpiła w Polsce. Czy po raz kolejny Donald Tusk przedkładał interes Niemców nad Polski, ukrywając przed Polakami wiadomości o powodzi? – dywagowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem debata celowo odbywała się w nocy.

Czarnek zaprzeczył z kolei, że jego formacja atakowała służby. Dodał, że to premier i dzisiejsza władza wyśmiewali i wyszydzali Wojska Obrony Terytorialnej. Były szef MEiN ocenił, że koalicja rządząca „próbowali bronić nieudolnie pana Donalda Tuska i jego pomagierów przed odpowiedzialnością prawnokarną za zaniedbania największe w historii tego państwa od kilkudziesięciu lat”. Czarnek nawiązując do hasła na banerze zakończył, że to szef rządu powinien mieć powody do paniki.

