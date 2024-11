Emigracji zarobkowej do USA już nie ma, ale miłość trwa. „To uczucie co pewien czas wraca”

Trzeba pamiętać, że historycznie ujmując, to od wymuszonej emigracji zarobkowej rozpoczął się związek polsko-amerykański na początku XVII w., co przez następne setki lat Polacy dość intensywnie kontynuowali. Paszport czy emerytura amerykańska przez długi czas pozostawały marzeniem dla wielu pokoleń Polaków.

Wizy do USA dla Polaków, dzięki staraniom m. in. Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, zostały okraszone symboliką, bo zniesione w dniu Narodowego Święta Niepodległości i Polska oficjalnie dołączyła do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego pięć lat temu, 11 listopada 2019 r.

Ostatecznie, na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w., usankcjonowała się również kompromitacja i odejście do lamusa słynnego mitu od pucybuta do milionera, opisującego życie osoby, która mimo, że wywodzi się z biedy, to ostatecznie odnosi sukces i staje się bardzo bogata.