Zjedliśmy w sejmowej restauracji. Ile zapłaciliśmy?

Ceny obiadów w restauracjach – szczególnie w Warszawie czy innych dużych miastach – w 2024 roku mogą przyprawiać co niektórych o zawrót głowy. Inflacja oraz stale rosnące koszty wynajmu, cen energii i płacy minimalnej sprawiają, że właściciele lokali gastronomicznych – chcąc przetrwać – muszą podnosić ceny.

Co jakiś czas w przestrzeni publicznej powraca temat cen w sejmowej restauracji. Odwiedziliśmy ją i sprawdziliśmy, co zjemy i ile za to zapłacimy.

Ceny w restauracji sejmowej w 2024 roku. Ile kosztują obiady?

Poniżej przykładowe ceny dań serwowanych posłom i senatorom:

* Pomidorowa z makaronem – 6 zł,

* Barszcz biały – 7 zł,

* Bitka wieprzowa w sosie własnym – 13 zł,

* Kotlet drobiowy z pieczarką i porem – 13 zł,

* Dorsz na warzywach greckich – 17 zł,

* Pęczotto z warzywami – 12 zł.

Za zestaw składający się z pomidorowej, kotleta drobiowego z pieczarką i porem, ziemniakami lub ryżem oraz warzywami lub surówką + kompot zapłacimy 20 zł. Z kolei za zestaw z barszczem – 21 zł.

Do dań możemy również dobrać dodatki – ziemniaki/kaszę/ryż za 3 zł, warzywa gotowane za 4 zł, surówkę za 5 zł. Sam kompot kosztuje 1,50 zł.

Dostępna również garmażerka

W menu dostępne są również produkty garmażeryjne – między innymi twarożek (5 zł), sałatka jarzynowa (8 zł), hummus (4 zł) czy porcja pasztetu (5 zł), ciasta i innego rodzaju desery. Przykładowo – za pączka zapłacimy 3,50 zł. Koktajl owocowy wyniesie na 6,50 zł.

Dostępne są też garmażeryjne dania ciepłe – kaszanka (4 zł), kiełbasa z cebulką (6,50 zł), szakszuka (12 lub 14 zł) czy 200 gramów bigosu (8 zł). Kawa w sejmowej restauracji kosztować nas będzie 5,50 zł, herbata 4 zł.

My postawiliśmy na zestaw z zupą pomidorową i kotletem drobiowym + kompot za 20 zł oraz bitkę wołową w sosie własnym z bukietem warzyw + kompot za 18,50 zł. Obiady okazały się smaczne, a porcje dość duże.

