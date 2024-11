Poseł PiS szykuje się do „Tańca z gwiazdami”? Te ruchy mówią wszystko

Środa pokazała jasno: Donald Trump wróci do Białego Domu i zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po jednej ze stron sejmowej sali plenarnej widać było wielką radość. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wstawali i wykrzykiwali wspólnie „DO – NALD TRUMP”. Niektórzy z nich zdecydowali się jednak na jeszcze większe gesty.

Posłowie w czapce MAGA to nie wszystko

Przykładowo niemal momentalnie po ogłoszeniu wygranej Trumpa w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie posła Mariusza Goska w czerwonej czapce z charakterystycznym napisem „Make America Great Again” (MAGA).

Zdjęcie polityka spotkało się z mieszanymi opiniami. Jak jednak tłumaczył w rozmowie z reporterem „Wprost”, czym innym jest noszenie czapki, a czym innym jej założenie i zrobienie sobie zdjęcia. – Donald Trump wygrał wybory, Make America Great Again! (...) To wielki dzień dla polskiej demokracji – mówił nam Gosek.

Zresztą nie on jeden pojawił się w tak charakterystycznej czapce, choć najpewniej czapka była jedna. Zdjęcie w niej ma także ławkowy kolega Goska Dariusz Matecki. Co więcej, to właśnie Matecki był fotografem – i być może stylistą – sesji Goska!

Taniec posła PiS podbija internet

Na dwóch posłach w jednej czapce reakcje polityków PiS się nie skończyły. Najszerszym echem rozeszło się nagranie posła Roberta Gontarza prosto z niemal szczerego pola tańczącego niczym Trump w rytm piosenki „YMCA”.

twitter

Pod filmikiem posła natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy. Spora część z nich starała się wytłumaczyć politykowi, że piosenka do której tańczy, a przy której podczas wieczoru wyborczego ze sceny schodził Trump, od lat kojarzona jest jako hymn środowisk gejowskich.

Inne komentarze były mniej stonowane. „Tańczyć każdy może. Ale nie każdy powinien”..., „Dobre, ale nie tańcz więcej” – czytamy. „Abstrahując od tego, że ruszasz się Pan jakby muzyka Panu w tańcu nie przeszkadzała, to serio są granice żenady. Jesteś Pan w końcu posłem na Sejm” – piszą internauci.

Czytaj też:

Posłowie PiS podpadli… posłom PiS. „Wiocha i dziecinada”Czytaj też:

Gwiazda TV Republika kandydatem na prezydenta? Czarnek mówi wprost