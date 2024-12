Ziobro zostanie zatrzymany? Trela: Ma jeszcze szansę

– Zbigniew Ziobro nie będzie jednoosobowo decydował, czy sejmowa komisja ds. Pegasusa jest legalna. Komisja została powołana sejmową większością. Decyzja sądu ws. Piotra Pogonowskiego tylko to potwierdza, że wszystko jest zgodnie z prawem – powiedział Tomasz Trela. Polityk Lewicy podkreślił, że po uchyleniu immunitetu członkowie komisji wystąpią do sądu o przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości na przesłuchanie. – Zbigniew Ziobro ma jeszcze szansę. Dostał możliwość, żeby wskazać termin w tym roku i uniknąć zatrzymania i przymusowego doprowadzenia – dodawał poseł.

Pytany o decyzję TK, który orzekł, że komisja nie jest legalna, odparł, że jest to paratrybunał, który podejmuje decyzje na polityczne zamówienie Jarosława Kaczyńskiego. – Oni mogą podskakiwać, przebierać nóżkami, a my będziemy robić swoje – ocenił polityk Lewicy. Tomasz Trela tłumaczył, że w TK nie tylko zasiadają politycy, ale też sędziowie dublerzy, którzy nie powinni w nim zasiadać. – Jarosław Kaczyński ma takie swoje przysiółki i próbuje nimi grać, ale my konsekwentnie będziemy robić swoje – zapewnił poseł.

Pytany o rozliczenia polityków PiS, poseł Lewicy przyznał, że tryby sprawiedliwości nie mielą zbyt szybko, ale ma nadzieję, że ta sytuacja się wkrótce zmieni i dojdzie do przyspieszenia.

Czytaj też:

Ziobro gotów do starcia z Tuskiem. „Moglibyśmy się spotkać już jutro”Czytaj też:

Sejm zadecydował o przyszłości Ziobry. Mamy wyniki głosowania