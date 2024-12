Tomczyk o sztabie Nawrockiego. „Kurski i ludzie tworzący Fundusz Sprawiedliwości”

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w piątkowym wywiadzie zapewniał, że poprzednicy zostaną rozliczeni za wszelkie nieprawidłowości.

Tomczyk: Oni uciekają jak szczury z tonącego okrętu

– My będziemy z pełną determinacją – mówię my jako rząd, jako państwo – tropić tych, nie tylko tych, którzy uciekają, jak widać z oczywistych względów, ale tych, którzy mają coś na sumieniu. Dlatego że nie może być tak, że ludzie, którzy dokonywali jakichś przestępstw albo wykorzystywali majątek państwa w celach politycznych, są bezkarni. Ten czas bezkarności na pewno się bezpowrotnie skończył – mówił.

Stwierdził też, że zachowanie posła Marcina Romanowskiego, który uciekł przed organami ścigania, stanowi w pewnym sensie przyznanie się do winy. Porównał je do ucieczki Pawła Szopy z Red is Bad. – Oni po prostu uciekają dzisiaj jak szczury z tonącego okrętu, bo wokół nich robi się bardzo gorąco – podsumował.

Tomczyk krytycznie o sztabie Nawrockiego

Tomczykowi zarzucono w rozmowie, że próbował "sklejać" sprawę Marcina Romanowskiego ze sztabem Karola Nawrockiego. Chodziło o sugestie, że sztabowcy kandydata z poparciem PiS-u wiedzą rzekomo, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski.

– Dzisiaj sztabem Karola Nawrockiego są ludzie z Solidarnej Polski. I to jest w ogóle też ciekawe, bo pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci kim jesteś. Jeżeli w sztabie pana Nawrockiego jest Jacek Kurski albo ludzie tworzący de facto Fundusz Sprawiedliwości, to trzeba sobie zadać jasno to pytanie – mówił Tomczyk.

– Ci ludzie pracowali razem, byli w jednym rządzie, są kolegami z jednej partii. Pan Wójcik tutaj w studiu TVN-u mówił kilka dni temu, że on miał kontakt telefoniczny z panem Romanowskim. No to przepraszam bardzo, to chyba są sugestie, że oni wiedzą co się z nim dzieje – dodawał.

– Widać na kim się oparł pan Nawrocki. On się oparł na ludziach Solidarnej Polski, tych którzy wcześniej fingowali Fundusz Sprawiedliwości. Te nagrania, które dotyczą FS, każdy może posłuchać ich w internecie, są druzgocące. Oni się umawiają, jak fingować konkursy państwowe, żeby różni ludzie, którzy mają fundacje, fundacyjki dostawali miliony złotych ze Skarbu Państwa

Uważam, że to jest dzisiaj zaplecze pana Nawrockiego, to jest też poważny problem – podkreślił Cezary Tomczyk.

