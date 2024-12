Ziobro się nie hamował. Porównał Tuska do Łukaszenki. „Maska opadła”

„Maska neopraworządności opadła. Polska już oficjalnie jak Białoruś. Donald Tusk jak Aleksandr Łukaszenka. Premier Viktor Orban miał wiele argumentów, by przyznać azyl Marcinowi Romanowskiemu. Już Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w art. 11 stanowi, że każdy oskarżony ma prawo do sprawiedliwego procesu, w którym zapewnione są wszystkie przewidziane prawem gwarancje obrony” – zaczął swój wpis w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro.

„Siłowe odsunięcie od pełnienia funkcji legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego (bez wymaganej ustawą zgody prezydenta Andrzeja Dudy) to nielegalna zmiana ustroju wymiaru sprawiedliwości. To też przestępstwo! Już tylko ten jeden fakt pozbawił Marcina Romanowskiego możliwości korzystania z przysługujących mu – jak mówi przywołana wyżej konwencja – wszelkich środków prawnej obrony w procesie karnym” – dodał były minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro odpiera zarzuty ws. Marcina Romanowskiego. Zrobił „wyliczankę” Donaldowi Tuskowi

„Siłowe odsunięcie legalnego Prokuratora Krajowego spowodowało utratę przez Romanowskiego prawa do odwołania się do Prokuratora Krajowego w trybie nadzoru służbowego czy instancyjnego. A to gwarantowane ustawą uprawnienie w ramach prawa do obrony. Do tego dochodzi następne bezprawne ‘powołanie’ uzurpatora na funkcje Prokuratora Krajowego, który ingeruje w śledztwo i podejmuje nielegalne decyzje. To już następny element” – kontynuował Ziobro.

„Te bezprawne, motywowane polityczną zemstą działania Tuska i Bodnara podeptały prawo i nie dają Romanowskiemu żadnych szans na uczciwy proces. Brak Prokuratora Krajowego będzie miał niestety wpływ na tysiące prowadzonych postępowań karnych. Dlatego swym protestem M. Romanowski walczy o przywrócenie elementarnego porządku prawnego ważnego dla sytuacji tysięcy Polaków. Donaldzie Tusku – sam sobie stworzyłeś problem, ignorując zasady praworządności i naruszając podstawowe prawa obywateli” – podsumował polityk PiS.

