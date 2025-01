Szłapka o nieobecności Andrzeja Dudy: Wybrał narty. Nie dorósł do swojej funkcji

Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka w niedzielę 5 stycznia pojawił się w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News. Poproszony został o ocenę zachowania Andrzeja Dudy, który nie pojawił się na gali z okazji rozpoczęcia polskiej prezydencji w UE. W sobotę prezydenta zauważono na stoku narciarskim w Kluszkowcach.

Szłapka o nieobecności Andrzeja Dudy

– Szczerze mówiąc było to zaskakujące. To jest jednak ważne wydarzenie i wydawałoby się, że jest ważniejsze, szczególnie jeśli stawiamy sobie priorytet, który jest najważniejszy dla Europy, Polski, czyli bezpieczeństwo – mówił polityk PO.

– Wybrał narty, świadczy to o nim, jego środowisku – oceniał. – Prezydent uznał, co jest dla niego ważne. Dla polskiej prezydencji ważne jest bezpieczeństwo. Dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ważne są narty. Odliczamy dni, na szczęście ta prezydentura kończy się 6 sierpnia – zauważył.

– Czasem jest tak, że ktoś przypadkiem uzyskuje jakąś funkcję i do niej dorasta. W tym przypadku to nie nastąpiło – podsumował gorzko Szłapka. Brak prezydenta na wydarzeniu ocenił dalej jako „gigantyczną kompromitację”.

– Jeśli chodzi o szczyt, niezależnie od tego, co mówią politycy PiS, gospodarzem każdego, formalnego bądź nieformalnego szczytu Rady Europejskiej jest przewodniczący rady – przypomniał. – Zwoływanie i organizowanie szczytu jest kompetencją wyłącznie przewodniczącego Rady Europejskiej – tłumaczył.

Polska prezydencja w Radzie UE

Minister wyjaśniał widzom Polsat News, co rząd Donalda Tuska zamierza osiągnąć w trakcie polskiej prezydencji. – To jest czas, kiedy chcemy wykorzystać prezydencję jako narzędzie po to, żeby cała Europa mówiła naszym językiem. Oczywiście będziemy pracować nad tym, żeby Tarcza Wschód była finansowana z pieniędzy europejskich. Pracujemy nad tym – mówił Szłapka.

– Sukcesem prezydencji będzie to, że bezpieczeństwo i kwestie obronności będą co do zasady w przyszłości priorytetem Unii Europejskiej. Nie tylko Tarcza Wschód, ale w wieloletnich ramach finansowych będą wpisane wydatki, które będą wydatkami na obronę – dodawał.

