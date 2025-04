Co naprawdę działa w Agile? „To nie zestaw ceremonii, lecz sposób myślenia”

Rozmowa z Nicolasem Brownem została przeprowadzona podczas konferencji Agile Swarming, która odbyła się w dniach 2–3 kwietnia 2025 roku w Krakowie, pod hasłem „Effectiveness: Is Agile still the answer?”. Organizatorem wydarzenia była firma Motorola Solutions. To spotkanie, które skupiło się na praktycznym wymiarze zwinności – nie tej z podręczników, ale tej z sal konferencyjnych, zespołów i codziennych decyzji.

Nicolas Brown od ponad dekady wspiera organizacje na całym świecie w budowaniu zwinnych modeli pracy – od małych firm technologicznych po wielkie instytucje finansowe. Nie jest typowym trenerem, który uczy według slajdów. Wychodzi z założenia, że Agile musi powstawać w terenie – między zespołami, liderami i rzeczywistymi problemami dnia codziennego.

W swojej książce Real World Agility: Practical Wisdom from the Trenches (dosł. „Zwinność w rzeczywistym świecie: mądrość wyniesiona z praktyki”), dzieli się lekcjami wyniesionymi z lat praktyki. To nie jest książka pełna narzędzi i definicji. To zbiór esejów, historii i refleksji, które pokazują, jak często transformacje zawodzą – i dlaczego.

Zamiast promować gotowe modele, Brown pisze o tym, co nie działało, co go zaskoczyło, co wymagało pokory. Pokazuje, że Agile to nie magia ani nowy sposób planowania projektów – to umiejętność podejmowania dobrych decyzji w trudnych warunkach, w złożonych systemach i przy realnych ograniczeniach.

Real World Agility szybko zdobyła uznanie wśród praktyków i liderów, ponieważ zamiast „jak wdrożyć Scruma w 30 dni”, pyta raczej: „dlaczego wdrażacie Scruma i czy naprawdę tego potrzebujecie?”. To książka, którą czyta się jak rozmowę z kimś, kto był już w wielu miejscach, popełnił mnóstwo błędów i nie boi się o nich mówić.

Teoria kontra praktyka: jak naprawdę działa Agile

W swojej pracy Brown wielokrotnie podkreśla: zwinność w teorii nie wytrzymuje zderzenia z codziennością. To nie checklisty i modele robią różnicę, ale doświadczenie, eksperymentowanie i zdolność do wyciągania wniosków. Jeśli pokazujemy tylko sukcesy, pomijamy najważniejszą część procesu – drogę dojścia.

Agile w praktyce przypomina raczej jazdę po torze przeszkód niż płynną transformacyjną autostradę.

Zespół się nie dogaduje, lider nie wie, czego chce, a klient właśnie przesłał nowe wymagania. I właśnie w takich warunkach ujawnia się prawdziwa wartość zwinności.

Trzy grzechy główne transformacji

Brown identyfikuje trzy klasyczne błędy, które skutecznie sabotują transformacje Agile: