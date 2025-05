Zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim. Barbara Nowacka z apelem do polityków

W środę 7 maja ok. godz. 18:40 młody mężczyzna wtargnął na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego i siekierą zaatakował znajdujące się tam osoby. Jak ustaliło RMF FM, kobieta, która zginęła w wyniku ataku, to pracownica pionu administracji uczelni, a poszkodowany został pracownik straży uniwersyteckiej, który próbował interweniować. W związku z tragicznym zdarzeniem 8 maja został ustanowiony dniem żałoby na UW.

Policja zatrzymała agresora. Wiadomo, że jest nim 22-letni Polak, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Agresor jeszcze dzisiaj ma zostać przesłuchany. Nie wiadomo, czy w czasie haniebnego ataku był pod wpływem substancji odurzających. Biegli lekarze zbadają stan jego zdrowia psychicznego.

Makabryczny atak na UW. Szefowa MEN reaguje: Jestem głęboko wstrząśnięta

Głos w sprawie zabrała Barbara Nowacka. – Jestem głęboko wstrząśnięta, wyrazy współczucia dla rodziny zabitej i dużo zdrowia dla rannego, dla całej społeczności uniwersyteckiej – powiedziała minister edukacji w programie „Graffiti” na antenie Polsat News.

W dalszej części wypowiedzi Nowacka zwróciła uwagę na kwestie dotyczące zdrowia psychicznego. – Naprawdę państwo musi (w to – red.) inwestować, wspierać, podejmować liczne działania – podkreśliła.

– Druga rzecz to narastająca agresja. My nie wiemy dzisiaj nic na temat tego, co się wydarzyło, jakie były przyczyny, ale widzimy kilka rzeczy. Widzimy wielki kryzys zdrowia psychicznego młodszych, starszych, osób w średnim wieku i widzimy chyba wszyscy narastającą agresję. I dziś też klasa polityczna powinna poważnie zastanowić się nad językiem, który wychodzi z parlamentu, z konferencji prasowych, wychodzi również z wieców, bo widzimy liczne przejawy agresji i ataków, wychodzi ze stadionów – wymieniała Barbara Nowacka.

