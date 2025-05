Leon XIV nowym papieżem. Duda wspomniał o Janie Pawle II, Tusk z symbolicznym przekazem

W czwartek 8 maja, podczas drugiego dnia konklawe, został wybrany następca papieża Franciszka. Został nim amerykański kard. Robert Prevost, który przyjął imię Leona XIV. – Pokój niech będzie z wami wszystkimi – tymi słowami przywitał się z wiernymi nowy zwierzchnik Kościoła katolickiego.

– Chcemy być Kościołem, który zawsze dąży do pokoju – podkreślił. – Musimy szukać wspólnie tego, jak być Kościołem misyjnym, otwartym jak ten plac. Chcemy być Kościołem synodalnym, który zawsze jest blisko, zwłaszcza tych, którzy cierpią – dodał Leon XIV.

Leon XIV nowym papieżem. Tak zareagowali Andrzej Duda i Donald Tusk

Wybór nowego papieża wywołał lawinę komentarzy. Głos zabrali także prezydent i premier Polski. „Z całego serca, w imieniu Narodu Polskiego i własnym, składam serdeczne gratulacje Jego Świątobliwości Papieżowi Leonowi XIV z okazji wyboru na Stolicę Piotrową” – rozpoczął Andrzej Duda we wpisie na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„To moment głęboko poruszający dla wspólnoty Kościoła katolickiego i dla całego świata. W Polsce przeżywamy go z wielkim wzruszeniem i nadzieją – jako naród, który – jak przypominał Święty Jan Paweł II – poprzez 1000-letni ciąg swoich dziejów związał się z Kościołem Chrystusowym i ze Stolicą Rzymską szczególnym węzłem duchowej jedności” – czytamy dalej.

Andrzej Duda zwrócił się także do Leona XIV z prośbą o przyjęcie zapewnienia o gotowości Rzeczypospolitej do dalszego zacieśniania wyjątkowych więzi. „W imię wspólnych wartości, odpowiedzialności za dobro wspólne i umacniania pokoju na świecie. Niech Bóg prowadzi Waszą Świątobliwość na drodze tej wielkiej misji” – napisał na zakończenie prezydent.

Komentarz Donalda Tuska był znacznie krótszy. „Habemus Papam!” – rozpoczął szef polskiego rządu, a następnie powtórzył jedną frazę w kilku językach: „Evil will not prevail. Zło nie zwycięży. Ił male non prevarrà”. Premier zakończył wpis w języku angielskim, podkreślając, że: „świat potrzebuje optymizmu i nadziei”.

