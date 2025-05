Leon XIV nowym papieżem. Tak zareagowali bracia kard. Prevosta. „Tańczyłem jak szalony”

W czwartek 8 maja, tuż po godz. 18:00, z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej wydobył się biały dym, co stanowiło jednoznaczny sygnał, że podczas konklawe wybrano nowego zwierzchnika Kościoła katolickiego. Jak się wkrótce okazało, nowym papieżem został amerykański kard. Robert Prevost, który przyjął imię Leona XIV.

Leon XIV nowym papieżem. Tak zareagowali bracia kard. Roberta Prevosta

W wywiadzie dla ABC News głos zabrali bracia następcy papieża Franciszka. John Prevost podkreślił, że Robert zawsze chciał zostać księdzem. – Wiedział to od razu. Nie sądzę, aby kiedykolwiek to kwestionował. Nie sądzę, by kiedykolwiek myślał o czymś innym – powiedział. Jak dodał, Robert jako dziecko „bawił się w księdza”. – Deska do prasowania była ołtarzem – wspominał dawne czasy.

John Prevost przekazał także, że rozmawiał z bratem we wtorek, zanim rozpoczęło się konklawe. Powiedział młodszemu bratu, że wierzy, że to właśnie on może zostać pierwszym papieżem ze Stanów Zjednoczonych. – Nie wybiorą amerykańskiego papieża – miał usłyszeć w odpowiedzi. – Po prostu w to nie wierzył – skomentował John Prevost. W jego ocenie Leon XIV będzie kontynuatorem kierunku papieża Franciszka i stanie się głosem osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Z kolei Louis, najstarszy z trzech braci Prevost, o wyborze nowego papieża dowiedział się od swojej żony. Tego dnia nie czuł się najlepiej. – Byłem wdzięczny, że wciąż leżałem w łóżku, bo mógłbym się przewrócić – powiedział, a następnie – jak sam to określił – wstał i zaczął „tańczyć jak szalony”. – To po prostu niesamowite – skomentował.

Louis Prevost przekazał także, że w rodzinie od dawna panowało przekonanie, że Robert będzie odgrywał ważną rolę w Kościele katolickim. – Sąsiedzi mówili to samo. Sześćdziesiąt kilka lat później to się dzieje – podsumował.

