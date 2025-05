Oto pierwsze słowa papieży. Co powiedział Jan Paweł II?

Jakie pierwsze słowa wygłosili papieże?

Konklawe, biały dym i nowy biskup Rzymu. W jaki sposób do tłumu zwrócił się pierwszy papież Polak – Jan Paweł II?

Jan Paweł II – pierwszy papież Polak – 16 października 1978 r. stanął na środkowym balkonie fasady bazyliki świętego Piotra (Loggia Błogosławieństw) w Watykanie i rzekł do tłumu: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Najdrożsi bracia i siostry!”. Przyznał, że konklawe wybrało Ojca Świętego „z dalekiego, dalekiego kraju, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej”. – Bałem się przyjąć ten wybór, jednak przyjąłem go w duchu posłuszeństwa dla pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu całkowitego zaufania jego matce, Najświętszej Maryi Pannie – kontynuował. – Nie wiem, czy będę umiał dobrze mówić w waszym, naszym języku włoskim. (...) Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie. (...) Przedstawiam się wam wszystkim dzisiaj, by wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną w matce Chrystusa i Kościoła z pomocą pana Boga i z pomocą ludzi – zakończył.

Pierwsze słowa Benedykta XVI

Kolejnym papieżem został obywatel Niemiec. 19 kwietnia 2005 r. zwrócił się do tłumu wiernych na placu św. Piotra. – Siostry i bracia. (...) Po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie – prostego i skromnego pracownika winnicy pańskiej. (...) Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe. (...) W radości zmartwychwstałego pana i ufni w jego pomoc, idziemy naprzód. Pan nas wspomoże, a matka boża będzie po naszej stronie – powiedział.

Franciszek od samego początku chciał być bliski ludziom

Pierwszy Argentyńczyk – papież Franciszek – 13 marca 2013 r. stanął na balkonie i zaczął od ciepłego przywitania. – Bracia i siostry, dobry wieczór – skracając w ten sposób dystans między sobą a ludźmi. – Wiecie, że konklawe miało za zadanie dać Rzymowi biskupa. Zdaje się, że moi bracia kardynałowie poszli znaleźć go prawie na końcu świata – zażartował. Złożył też podziękowania „wspólnocie diecezjalnej Rzymu”. – Módlmy się razem za Benedykta XVI, by Pan mu błogosławił i Madonna go strzegła. (...) Teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości wśród wszystkich Kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. (...) Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo. (...) Życzę wam, by ten szlak Kościoła, który dziś zaczynamy, na którym będzie mi pomagał kardynał wikariusz tu obecny, był owocny dla ewangelizacji tego pięknego miasta – zakończył.

Słowa Leona XIV przejdą do historii

Gdy Leon XIV po raz pierwszy zabrał głos, stojąc na Loggi Błogosławieństw, wcześniej zastanawiano się, jak rozpocznie swój pontyfikat. Zrobił to bardzo zwyczajnie. – Niech pokój będzie z wami wszystkimi – zaczął. Pierwszy papież Amerykanin mówił o swojej wizji największego wyznania chrześcijańskiego. – Chcemy być kościołem, który zawsze dąży do pokoju. (...) Musimy szukać wspólnie tego, jak być kościołem misyjnym, otwartym – jak ten plac. Chcemy być kościołem synodalnym, który zawsze jest blisko, zwłaszcza tych, którzy cierpią – podkreślił. Podziękował też poprzednikowi.

