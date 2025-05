Ważne słowa przed konklawe. „Jest on skałą, na której zbudowany jest Kościół”

W środę 7 maja rozpoczyna się konklawe, w czasie którego zostanie wybrany następca papieża Franciszka. O godz. 10.00 odbyła się msza św. „Pro eligendo Romano Pontifice”, czyli „O wybór Papieża”. Wzięli w niej udział kardynałowie, którzy o godz. 16:30 wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie dokona się wybór zwierzchnika Kościoła katolickiego.

Konklawe po śmierci papieża Franciszka. Kard. Re o „ufnym oczekiwaniu”

– Jesteśmy tutaj, aby wzywać pomocy Ducha Świętego, błagać o Jego światło i moc, aby został wybrany papież, którego Kościół i ludzkość tak potrzebują, znajdując się na tym trudnym i złożonym zakręcie historii – mówił w homilii kard. Giovanni Battista Re, którego cytuje Vatican News. – Czujemy, że cały lud Boży jest z nami zjednoczony w wierze, miłości do papieża i ufnym oczekiwaniu – kontynuował.

Jak dodał kard. Re, modlitwa do Ducha Świętego stanowi „jedyną i słuszną postawę”, w czasie gdy „kardynałowie elektorzy przygotowują się do aktu najwyższej odpowiedzialności ludzkiej i kościelnej oraz do wyboru o wyjątkowym znaczeniu”. – Wśród zadań każdego następcy Piotra jest rozwijanie komunii: komunii wszystkich chrześcijan z Chrystusem; komunii biskupów z papieżem; komunii biskupów między sobą. Nie jest to wspólnota autoreferencyjna, ale całkowicie nastawiona na wspólnotę między ludźmi, narodami i kulturami, mająca na sercu, aby Kościół był zawsze domem i szkołą komunii – kontynuował kard. Re.

W dalszej części homilii podkreślił, że każdy papież „nadal ucieleśnia Piotra i jego misję, a tym samym reprezentuje Chrystusa”. – Jest on skałą, na której zbudowany jest Kościół. Wybór nowego papieża nie jest zwykłą wymianą osób, ale to zawsze powraca apostoł Piotr – zaznaczył kard. Re.

