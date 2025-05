Kiedy poznamy nowego papieża? Watykan uchylił rąbka tajemnicy

W środę 7 maja oczy całego katolickiego świata będą skierowane na Watykan. W Kaplicy Sykstyńskiej rozpocznie się konklawe. 133 kardynałów-elektorów z całego świata weźmie udział w wyborach nowego papieża, który będzie następcą Franciszka. W tym gronie znalazło się czterech Polaków. W konklawe biorą udział kardynałowie: Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski, Grzegorz Ryś oraz Stanisław Ryłko.

Konklawe. Najważniejsze zasady

Zgodnie z przepisami, każdego dnia konklawe (poza pierwszym) odbędą się cztery głosowania – dwa w godzinach porannych oraz dwa popołudniowe. Jeśli nad Watykanem pojawi się biały dym i wybrzmią dzwony Bazyliki św. Piotra będzie to znak, że kardynałowie wybrali nowego Ojca Świętego. Następnie na balkon bazyliki wyjdzie kardynał senior, który wypowie słowa: Habemus Papam.

Jeśli w ciągu trzech pełnych dni nie uda się wyłonić następcy Franciszka, wówczas kardynałowie będą mieli jeden dzień przerwy od głosowań. W tym czasie uczestnicy konklawe powinni się skupić na modlitwach. Konstytucja Universi Dominici Gregis przewiduje, że w kolejnych dniach dopuszczalne jest przeprowadzenie trzech serii po siedem głosowań.

Konklawe. Harmonogram. Kiedy poznamy nowego papieża?

Watykan ujawnił, jak będą przebiegać dwa pierwsze dni konklawe. W środę 7 maja o godzinie 7:00 kardynałowie-elektorzy wprowadzą się do Domu św. Marty. Trzy godziny później zostanie odprawiona msza Pro Eligendo Pontifice w Bazylice św. Piotra. Na godzinę 15:45 zaplanowano przejście do Kaplicy Paulińskiej a o 16:30 ma się odbyć procesja do Kaplicy Sykstyńskiej.

Z informacji Watykanu wynika, że o 17:30 odbędzie się „Extra omnes!” i medytacja wygłoszona przez kard. Raniero Cantalamessę. Pierwsze głosowanie ma zostać przeprowadzone około godziny 18:00. Kardynałowie zakończą pierwszy dzień konklawe nieszporami o godzinie 20:00.

Drugi dzień konklawe rozpocznie się wspólnym śniadaniem o godzinie 6:30. O 8:15 ma zostać odprawiona msza święta a na godzinę 9:30 zaplanowano dwa kolejne głosowania. Jeśli nowy papież nie zostanie wybrany, karty do głosowania zostaną spalone. Od 13:00 przez kolejne trzy godziny będzie trwała przerwa. O 16:00 kardynałowie wrócą do Kaplicy Sykstyńskiej na dwa kolejne głosowania. Jeśli nie dojdą do porozumienia, wówczas karty do głosowania zostaną spalone i odprawione zostaną nieszpory.

