Konserwatyści chcą wpłynąć na wynik konklawe? Rozdają to kardynałom

Franciszek zmarł niespodziewanie 21 kwietnia. Śmierć głowy Kościoła katolickiego oznacza konklawe, czyli zgromadzenie kardynałów, podczas którego ci wybierają nowego papieża. To wydarzenie niezwykle rzadkie – uzależnione od długości pontyfikatu danego lidera KK. W przypadku pierwszego jezuity na tym stanowisku – Jorge Mario Bergoglio – mowa o blisko 12 latach rządów (inny przykład to Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła – jego pontyfikat trwał prawie 27 lat). W środę 133 kardynałów (z 71 państw) spotka się na porannej mszy w bazylice świętego Piotra, której przewodniczył będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego – kard. Giovanni Battista Re. Będą modlić się w intencji wyboru odpowiedniego na te czasy Ojca Świętego.

Przed rozpoczęciem dyskusji w Pałacu Watykańskim hierarchowie kościelni otrzymali egzemplarz raportu traktującego o 40 kandydatach. Napisała o tym stacja CNN. „W pigułce” przedstawia on ich poglądy – między innymi w sprawie wyświęcania kobiet na księży czy związków jednopłciowych.

Watykan. Konserwatywne środowiska chcą wpłynąć na wynik konklawe?

Choć z tezą tą wielu ekspertów się nie zgadza, to jednak w oczach opinii publicznej Franciszek zapamiętany zostanie jako „liberalny papież”. Pozostaje jednak pytanie, czy jego następca również będzie miał takie poglądy. Według ustaleń Cable News Network takie broszury mogą wpłynąć na ostateczny wynik konklawe – kandydaci są tam bowiem przedstawieni dość „stronniczo”. Autorami opracowania są dziennikarze (z Wielkiej Brytanii i Ameryki), którzy są powiązani z mocno konserwatywnymi mediami.

Nie zgadzają się oni z zarzutami, że informacje, które dotyczą poszczególnych kandydatów, są „stronnicze”. Twierdzą, że chcieli być „bezstronni”, a to, co zawarli w opracowaniu, to jedynie „fakty”.

Dlaczego w ogóle stworzyli broszury? Wyjaśnili, że dzięki temu kardynałowie mogą „lepiej poznać” kandydatów. Wielu z nich nie rozmawiało z nimi osobiście i niewiele o nich wiedzą. Czy jednak kardynałowie mogą wziąć ze sobą takie opracowania? Watykan w rozmowie z CNN przyznaje, że mogą zabrać to, co chcą, więc także „Raport Kolegium Kardynalskiego”.

Niespodziewana śmierć papieża Franciszka. Oto przyczyna zgonu

Papież Franciszek zmarł drugiego dnia świąt. Wcześniej przez kilka tygodni przebywał w Klinice Gemelli w Rzymie, gdzie doznał kryzysów oddechowych, ale udało mu się „wyjść z nich obronną ręką”. Wrócił do specjalnie urządzonego na jego powrót domu św. Marty, gdzie powoli wracał do aktywności zawodowych. Dzień po spotkaniu z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych – Jamesem Davidem Vancem – nagle zmarł.

Stolica Apostolska poinformowała wkrótce, że przyczyną zgonu był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna niewydolność krążeniowa.

