Ważny rytuał przed konklawe. Dotyczy nie tylko duchownych

Dochowanie tajemnicy konklawe przysięgają nie tylko duchowni. Będzie ona obowiązywać także licznych pracowników fizycznych, zaangażowanych podczas konklawe. Obejmie techników, elektryków kucharzy, a nawet woźnych, którzy obsługują windy w Watykanie.

Watykan. Przysięga przed uczestników konklawe

Urząd Celebracji Liturgicznych poinformował, że wspólna przysięga składana będzie o godzinie 17:30 w Kaplicy Paulińskiej w Pałacu Apostolskim. To wymóg przewidziany w Konstytucji Apostolskiej „Universi Dominici Gregis” Jana Pawła II z 1996 roku.

Przysięga złożona zostanie bez obecności kamer. Uczestnicy rytuału zostaną pouczeni o jej wadze i znaczeniu. Będą też wypowiadać specjalną formułę, którą później podpiszą.

„Przyrzekam i przysięgam dochować całkowitej tajemnicy wobec kogokolwiek, kto nie należy do Kolegium Kardynałów elektorów, i to na zawsze, o ile nie otrzymam specjalnego upoważnienia danego wyraźnie przez nowo wybranego papieża albo jego następców, odnośnie tego wszystkiego, co dotyczy bezpośrednio lub pośrednio głosowań i obliczeń głosów przy wyborze papieża” – brzmi pierwsza część przysięgi.

„Równocześnie przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek aparatu nagrywającego, słuchowego lub wizyjnego odnośnie do tego, co w okresie wyboru dokonuje się w granicach Państwa Watykańskiego, a szczególnie tego co bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób łączy się z czynnościami związanymi z tymże wyborem” – zaznacza się w drugiej części.

Konklawe. Jaka kara za złamanie przysięgi?

„Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie te sankcje duchowe i kanoniczne, jakie przyszły papież zdecyduje zastosować” – będą mówić uczestnicy ceremonii. Zakończą słowami „Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których ręką moją dotykam”.

Złamanie powyższej przysięgi wiąże się z najwyższą karą kościelną, czyli ekskomuniką. W sumie do tajemnicy zobowiązanych zostanie kilkadziesiąt osób świeckich i duchownych. Wszyscy pracujący przy konklawe będą musieli w jego trakcie nocować w Watykanie. Będą pozbawieni kontaktu z rodzinami. Wybór papieża rozpocznie się już w środę 7 maja.

Czytaj też:

Larum w Watykanie. Główny kandydat na papieża poważnie choryCzytaj też:

Emerytury zakonnic. Te kwoty mogą zaskoczyć