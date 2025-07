Polityk Polski 2050 krytykuje tłumaczenie Hołowni. „Upokarzające są te słowa”

W mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana doszło do spotkania polityków, w którym uczestniczyli również Jarosław Kaczyński, Szymon Hołownia oraz związany z PSL senator Michał Kamiński. Sprawa wywołała falę krytyki marszałka Sejmu i była szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Hanna Gronkiewicz-Waltz zastanawiała się, dlaczego do rozmów nie doszło w Kancelarii Sejmu. Uznała, że to „dziwne”.

W podobnym tonie brzmiał wpis Anny-Marii Żukowskiej z Lewicy. „Często pan się umawia na rozmowy w sprawie projektów ustaw po północy w prywatnych mieszkaniach, panie marszałku? Bo ja mam zwyczaj umawiać się w takich sprawach raczej w swoim biurze” – podkreśliła.

Szymon Hołownia, Jarosław Kaczyński i Michał Kamiński na spotkaniu u Adama Bielana. Komentarze

„Nocne narady Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim? Tajemnicze spotkanie marszałka Sejmu w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana z wierchuszką PiS-u to kolejny cios w jedność koalicji 15 października. Tak nie powinno się uprawiać polityki” – skomentował jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń.

„Czyli ustalmy fakty. Pan marszałek nie został jednak porwany na spotkanie »czarną pisowską wołgą«. Miał pan marszałek akurat wolny »slot« o 1 w nocy i chciał pogadać o ustawie, to skoczył pan marszałek na chatę do Bielana. Kaczyński też miał »slot« o 1 w nocy. »Slot« w »slot«” – napisał Bartosz Arłukowicz z KO.

Tomasz Zimoch z jasną oceną swojego lidera. „Nie broń przegranej sprawy”

„Szok” – ocenił na gorąco Tomasz Zimoch z Polski 2050. Po kilku godzinach przekonywał, że „nie ma wytłumaczenia tego, co się stało”. „Upokarzające są słowa, że »ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana«. Jest! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak” – podsumował poseł. Zimoch wszedł też w dyskusję z partyjną koleżanką Wioletą Tomczak apelując, aby „nie broniła przegranej sprawy”.

