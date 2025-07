Bez migrantów ani rusz? Polska gospodarka opiera się na ich pracy

W mediach wciąż gorącym tematem są kwestie bezpieczeństwa zarówno na wschodniej, jak i zachodniej granicy Polski. Hasło „migranci” na stałe weszło do słownika polskich polityków.

Będąc w Sejmie, zapytaliśmy parlamentarzystów właśnie o osoby z zagranicy, ale legalnie przebywające na terytorium Polski. Jak wyglądałaby nasza gospodarka bez ich wsparcia?

Posłanka Polski 2050 Ewa Schädler zwraca uwagę na dane pokazujące skalę obecności migrantów w Polsce.

– Jeszcze nie tak dawno, w 2011 roku, mieliśmy 200 tys. migrantów. Dziś jest ich ponad milion dwieście tysięcy. Wielu z nich płaci składki, prowadzi firmy, wspiera nasze przedsiębiorstwa. Wiele polskich firm po prostu by stanęło, bo nie miałby kto w nich pracować.

Dodaje: – Ci, którzy przyjechali po wojnie, również płacą podatki. Pracują legalnie, często podejmują ryzyko prowadzenia firmy. To pokazuje ich jakość i zaangażowanie.

Podobnie uważa Joanna Wicha. Była pielęgniarka i obecna posłanka Lewicy wspomina: – W moim szpitalu dziecięcym 99 proc. personelu pomocniczego to były osoby z Ukrainy, Białorusi. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania tej placówki bez nich. Byli sumienni, komunikatywni, szybko uczyli się języka.

Migranci konieczni?

Wiceminister klimatu Miłosz Motyka (PSL) podkreśla znaczenie migrantów, zwłaszcza w pracach fizycznych. – To, co dzieje się dziś pod Płockiem przy projektach Orlenu, pokazuje skalę. Miasteczko nie powstało za naszych rządów tylko za czasów PiS. W zdecydowanej większości są tam migranci.

Poseł KO Witold Zembaczyński zauważa demograficzne wyzwania.

– Żadna gospodarka o ujemnym przyroście naturalnym nie utrzyma się bez migracji. U mnie na rodzinnej ulicy w Opolu drugim językiem jest już hiszpański.

Paweł Bliźniuk (KO) rozdziela kwestię migracji legalnej i nielegalnej.

– Legalni migranci, którzy spełniają przepisy i zostali sprawdzeni to dodatkowe ręce do pracy. To zupełnie co innego niż nielegalna migracja, przeciw której działamy zdecydowanie.

Marek Sawicki (PSL) przypomina: – Przeżywamy to samo, co gospodarki zachodnie 20-30 lat temu. W pewnym momencie Ukraińcy i Białorusini wypełniali lukę zatrudnieniową. Dziś wybierają dalszy Zachód. Trzeba sięgnąć po pracowników z innych regionów – ale w systemie kontrolowanym.

Henryk Kowalczyk (PiS), były minister rolnictwa przyznaje: – Milion legalnych migrantów, głównie z Ukrainy i Białorusi, wspiera gospodarkę. Ale nielegalni to zupełnie co innego. Musimy być ostrożni i dbać o nasze bezpieczeństwo.

„Trzeba punktowo sprowadzać specjalistów z konkretnymi kompetencjami”

Odmiennego zdania jest właściwie tylko przedstawiciel Konfederacji.

– Jesteśmy w stanie funkcjonować bez masowej legalnej migracji. Trzeba punktowo sprowadzać specjalistów z konkretnymi kompetencjami, wprowadzić ostre limity i zakazy dla migrantów z krajów o wysokiej przestępczości – twierdzi Michał Wawer.

