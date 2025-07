Tusk pod ostrzałem i w obronie. Politycy podzieleni jak nigdy

Co politycy różnych opcji politycznych sądzą o Donaldzie Tusku? O to zapytaliśmy ich w Sejmie. Wypowiedzi pokazują wyraźne podziały – od pełnego poparcia, przez krytyczną neutralność, po wezwania do dymisji.

Od czasu wygranych przez Karola Nawrockiego wyborów prezydenckich nie milkną spekulacje na temat politycznej przyszłości Donalda Tuska i oceny jego działań. W najnowszym sondażu SW Research dla Onetu ankietowanych zapytano, czy w ich opinii Radosław Sikorski byłby lepszym szefem rządu niż Donald Tusk. Z badania wynika, że respondenci są w tej kwestii podzieleni. Według 33,3 proc. szef MSZ lepiej od Donalda Tuska sprawdziłby się w roli premiera. Przeciwnego zdania jest 31,4 proc. ankietowanych. Największa grupa – 35,3 proc. – wskazała odpowiedź trudno powiedzieć/nie mam zdania. Jak Tuska oceniają politycy w rozmowie z „Wprost”? Michał Wawer (Konfederacja) podkreślił, że „Tusk jest nawet gorszym premierem niż się spodziewaliśmy”. – Nie realizuje projektów ważnych dla Polski, ani tych, które sam obiecywał. Według niego koalicja rządzi tylko dzięki lojalności i strachowi przed Tuskiem. – Jest oparta wyłącznie o jego osobę. Trzyma polityków lojalnością i strachem. Nie wydaje mi się, by możliwa była zmiana premiera w jej ramach. Jego zdaniem jedyną sensowną opcją dla Polski są przedterminowe wybory. – Idealny wynik? Rząd samodzielnej Konfederacji. O to będziemy walczyć. „Doświadczony lider” vs. „człowiek, który zmienia zdanie” Miłosz Motyka (PSL) stwierdził, że „Tusk to doświadczony lider, który potrafi układać trudną współpracę koalicyjną”. – Działa aktywnie i skutecznie zarządza rządem. Dodał, że premier ma także silną pozycję na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Brukseli. – To, że dziś mamy dobrze ułożony, funkcjonujący rząd koalicyjny, to w dużej mierze jego zasługa. Lider Prawa i Sprawiedliwości nie byłby zdolny do stworzenia takiej współpracy. Były wicepremier Henryk Kowalczyk (PiS) skrytykował Tuska za brak wiarygodności. – Człowiek, który zmienia zdanie i wypiera się swoich słów nie powinien być premierem Polski. Dodał, że „słowo premiera powinno coś znaczyć”. Kowalczyk podkreślił, że obserwuje Tuska od lat i uważa go za polityka, który wielokrotnie modyfikował poglądy w zależności od sytuacji. – Donald Tusk jest nieprzewidywalny, czasem mnie zaskakuje – przyznała posłanka Lewicy Joanna Wicha. W pozytywnym tonie odniosła się jednak do działań rządu w sprawie przygotowań do ewentualnej niedawnej powodzi. – Byłam pod wrażeniem sprawnej organizacji i komunikacji z mieszkańcami. Wreszcie widziałam realne przygotowanie, ostrzeżenia i konkretne instrukcje. Z kolei negatywnie zaskoczyło ją wprowadzenie zakazu ubiegania się o azyl. – Uważam, że każdy powinien mieć prawo do bezpieczeństwa i szukania azylu, jeśli czuje się zagrożony. „Posiada największy polityczny ciężar gatunkowy” – Donald Tusk to twardy facet, który potrafi rozbroić populistyczną narrację prawicy – przekonywał poseł KO Witold Zembaczyński. – Jest jedynym politykiem, który potrafi mówić o trudnych tematach własnym językiem, przejąć część agendy populistów, ale nadać jej realne rozwiązania. Zembaczyński podkreślił, że Tusk „posiada największy polityczny ciężar gatunkowy w koalicji, który pozwala mu ją spinać i prowadzić”. – Nie ma osób nie do zastąpienia, ale dziś nie ma lepszego kandydata na premiera. Sawicki „przeciw” choć głosował „za”? – Donald Tusk dokonał samooceny w trzyminutowej ekspozycji po wyborach prezydenckich. Ja lepiej tego zrobić nie mogę – powiedział Marek Sawicki (PSL). Jego zdaniem premier nie wyciąga wniosków z porażki. – Powinna nastąpić zmiana na stanowisku, bo jego misja się wyczerpała. Zapytany, kto mógłby go zastąpić, wskazał: – Dużo lepszym premierem byłby Kosiniak-Kamysz niż Donald Tusk. To jest prawda. Sawicki zaznaczył jednak, że odpowiedzialność za desygnowanie nowego szefa rządu spoczywa na największej partii koalicyjnej, czyli Platformie Obywatelskiej. Odnosząc się do słów Sawickiego, poseł KO Paweł Bliźniuk zauważył: – To ten sam Marek Sawicki głosował za wotum zaufania dla Donalda Tuska. Więc pytanie, kiedy mówi prawdę: gdy głosuje czy gdy komentuje? Ewa Schädler (Polska 2050) jednoznacznie stwierdziła, że „Tusk to najlepszy premier na ten trudny moment geopolityczny i wewnętrzny”. – Potrafi utrzymać ster nad rządem składającym się z czterech różnorodnych podmiotów. Dodała, że „prowadzenie tak zróżnicowanej koalicji wymaga ogromnego doświadczenia i dyplomacji”. Jej zdaniem niewiele jest osób, które mogłyby to zadanie wykonać równie dobrze. Czytaj też:

Bez migrantów ani rusz? Polska gospodarka opiera się na ich pracyCzytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. Kto oprócz Hołowni skusił się na kolację w towarzystwie Kaczyńskiego?