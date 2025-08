To jedno zachowanie zdradziło Nawrockiego podczas orędzia. Ekspert nie ma wątpliwości

– Rzeczpospolita jest dobrem wszystkich obywateli, a władzę zwierzchnią sprawuje Naród. Witam dziesiątki, tysiące obywateli i obywatelek państwa, których widziałem pod Sejmem. Witam te miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję też tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w demokratycznym święcie wyborczym 1 czerwca – zaczął swoje wystąpienie Nawrocki.

– Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem. Wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, wbrew teatrowi politycznemu i pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu prezydenta RP. Wybaczałem jako chrześcijanin ze spokojem i z głębi serca wybaczam całą tę pogardę i to, co działo się podczas tych wyborów – mówił dalej.

Połączenie stylu dyrektorskiego i mesjanistycznego

Jak jego orędzie ocenia Maurycy Seweryn, trener wystąpień publicznych i ekspert od mowy ciała?

– Styl wystąpienia publicznego związany z operowaniem głosem w ramach komunikacji niewerbalnej należy uznać za połączenie stylu dyrektorskiego i mesjanistycznego. Z jednej strony nieznoszącego sprzeciwu, z drugiej strony wróżącego konkretne elementy, zapowiadającego z emocjami, co będzie działo się za prezydentury Karola Nawrockiego – mówi w rozmowie z „Wprost” Maurycy Seweryn.

Zwrócił też uwagę na zachowania niewerbalne w zakresie kinezyki.

– Zaczynając od mimiki, to była ona stanowcza, pewna siebie. Na początku wystąpienia pojawiał się często uśmiech zadowolenia. Szczególnie wtedy, kiedy nowy prezydent otrzymywał oklaski, aplauz w postaci wymawiania jego nazwiska. Elementem uzupełniającym mimikę w przestrzeni od ramion w górę była uniesiona głowa. Ona pojawiła się już w momencie, kiedy Karol Nawrocki podchodził do zaprzysiężenia i była też powtórzona w momencie, kiedy występował publicznie przed Zgromadzeniem Narodowym – tłumaczy Maurycy Seweryn.

Dalej wskazuje na kolejny element, który pokazywał konkretne emocje u Karola Nawrockiego, czyli gestykulacje. – Pojawiła się dopiero koło pierwszej minuty. Na początku nowy prezydent był skoncentrowany na operowaniu głosem, na tej sile głosu, przekazie, na wstępie, który sobie zaplanował. Dopiero, potem kiedy wyrównał do normalnego swój styl mówienia, też silny, wtedy pojawiły się gesty. To gesty pierwszego poziomu – ruchy, które wykonuje człowiek albo w poziomie, albo w pionie. W pionie wtedy, kiedy chce podkreślić stanowczość swoich słów albo wybija rytm. I ten ruch był dominujący u Karola Nawrockiego – wyjaśnia ekspert.

To towarzyszyło Karolowi Nawrockiemu podczas orędzia

Maurycy Seweryn pochwalił Karola Nawrockiego za sposób, w jaki przemawiał. – Mówił z głowy, nie czytał z kartki. Dzięki temu mógł świetnie kontrolować sale wzrokiem, patrząc w każdą stronę. To też jest doceniamy element przez publiczność – mówił.

– Kolejną rzeczą, która była charakterystyczna u pana prezydenta to to, że przez niemal całe wystąpienie publiczne kołysał się. Jest to sygnał niezdecydowania i stresu. Ale w jego przypadku geneza tego zachowania pochodzi z tego, że uprawiał boks. Wielokrotnie widziałem, szkoląc też bokserów-polityków, że ten gest, ten styl komunikacji, forma przemieszczania się z nogi na nogę pojawia się u osób, które kiedyś uprawiały ten sport. Dlatego, że w stresie tańcząc na ringu, operowały nogami.

