Unia finansowała zapomogi dla terrorystów? „Stypendia za zabijanie” i Fundusz Męczenników

Władze Autonomii Palestyńskiej ulegają międzynarodowej presji i likwidują niesławny Fundusz Męczenników, którego beneficjentami byli ludzie, skazani za terroryzm, w tym także członkowie Hamasu. Wypłaty, uważane w UE i USA za rodzaj nagrody za atakowanie Izraela i zachętę do kontynuowania przemocy, finansowane były z budżetu Autonomii, zasilanego głównie pieniędzmi z Europy.
Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas musiał wyrzucić z pracy swojego ministra finansów, żeby udowodnić, że poważnie traktuje palestyńskie deklaracje o wygaszeniu Funduszu Męczenników. Padły one jeszcze w lutym tego roku, a potem Abbas potwierdził je we wrześniu na forum ONZ.
Jednak z danych, które wedle serwisu Euronews władze izraelskie miały przekazać w drugiej połowie listopada Komisji Europejskiej, wynika, że mimo deklaracji wypłaty były kontynuowane. Co więcej, mieli nimi zostać objęci także członkowie Hamasu, w tym także ci więzieni w Izraelu za udział w masakrze Żydów z 7 października 2023 r.
Wypłata za zabijanie
