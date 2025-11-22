Unia finansowała zapomogi dla terrorystów? „Stypendia za zabijanie” i Fundusz Męczenników

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas musiał wyrzucić z pracy swojego ministra finansów, żeby udowodnić, że poważnie traktuje palestyńskie deklaracje o wygaszeniu Funduszu Męczenników. Padły one jeszcze w lutym tego roku, a potem Abbas potwierdził je we wrześniu na forum ONZ.

Jednak z danych, które wedle serwisu Euronews władze izraelskie miały przekazać w drugiej połowie listopada Komisji Europejskiej, wynika, że mimo deklaracji wypłaty były kontynuowane. Co więcej, mieli nimi zostać objęci także członkowie Hamasu, w tym także ci więzieni w Izraelu za udział w masakrze Żydów z 7 października 2023 r.

Wypłata za zabijanie