„Szereg katastrof wizerunkowych”. Była posłanka Polski 2050 wypunktowała Hołownię

Dla Izabeli Bodnar to dopiero pierwsza kadencja w Sejmie, ale od samego początku wygłaszała mocne opinie na temat obozu rządzącego, a zwłaszcza przegranej wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Nie wstrzymuje się też przed krytyką swojej byłej partii, z której odeszła w lipcu 2025 roku.

Bodnar opuściła Polskę 2050

„Decyzja ta, choć niełatwa, dojrzewała we mnie od dłuższego czasu” – pisała. „Polityka prowadzona przez liderów Polski 2050, stoi w dużej rozbieżności z wartościami jakie mi przyświecają, z jakimi szliśmy do wyborów. Opiera się ona, w moim odczuciu, na z natury błędnej strategii” – dodawała wówczas.

„Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której Polska 2050, będąc częścią rządzącej koalicji, podejmuje działania osłabiające jej jedność i skuteczność. Swoje cele stawia na pierwszym planie, zamiast grać zespołowo” dodawała, pisząc o braku odpowiedzialności i szkodzeniu stabilności państwa. Dodawała, że ostatecznie do odejścia zmobilizowało ją spotkanie Szymona Hołowni z prominentnymi politykami PiS.

Bodnar wyliczyła ostatnie błędy Hołowni

Teraz Izabela Bodnar podsumowała ostatnie zamieszanie wokół Polski 2050 i jej lidera. „Ktoś doradził Szymonowi Hołowni we wrześniu aby wycofał się z polskiej polityki, jak się okazuje wbrew niemu samemu. Ta decyzja pociągnęła za sobą szereg katastrof wizerunkowych i organizacyjnych” – stwierdzała, po czym wymieniła w punktach owe katastrofy:

szok i upadek morale w strukturach partii – jak Lider może odejść na półmetku?

poszukiwanie pracy przez Szymona na oczach całej Polski zakończone fiaskiem

wyglądającą niepoważnie chwiejność decyzji – wrócić? nie wrócić?

otwarcie brutalnej kampanii wyborczej wewnątrz partii, która zgrany dotąd zespół podzieliła i skłóciła

fatalne wybory które miały być nowym otwarciem, a stały się tragikomedią emitowaną na całą Polskę, które ośmieszyły i skompromitowały partię

podziały tak silne, że już nawet Szymon nie potrafi ich zasypać, być może zaszło to już za daleko

„Osoba, która nakłoniła Szymona Hołownię do tak destrukcyjnego planu działania, powinna dokonać publicznego samobiczowania się oraz zniknąć z polskiej polityki. Ta osoba zadziałała jak agent w znanym telewizyjnym show doprowadzając organizację do pełnej destabilizacji. Zakładam, że przez totalny brak wyczucia politycznego, nie ze złej woli” – oceniała.

