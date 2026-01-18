Prof. Środa o Trumpie: Zdziwaczały, bezrozumny psychopata. Zły mam dziś dzień

Prof. Magdalena Środa z Zakładu Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w najnowszym wpisie na Facebooku przyznała, że przerażają ją najnowsze wydarzenia za oceanem. „Ze strachem obserwuję to, co się dzieje w Stanach, dziwiąc się wielce, że ktoś mógł na tego zdziwaczałego, bezrozumnego psychopatę Trumpa głosować” – zaczęła.

Prof. Środa o naśladowcach Trumpa w Polsce

„Za moment ten oszalały despota wprowadzi stan wyjątkowy i będzie strzelać do ludzi jak do kaczek i grozić światu jak Hitler. Dziwię się jeszcze bardziej, że ma on poważnych naśladowców również w Polsce. Dawniej się kryli, dziś wyłażą ze swoich nor i szykują do rządzenia” – stwierdzała.

„Jeszcze mało kto traktuje to poważnie, ale dzieje się – polityka przechodzi w ręce chamów, moralnych nihilistów, cyników, którzy z głupkowatym uśmiechem i kłamstwem na ustach zatopią ten kraj, rżąc radośnie. (Zły mam dziś dzień, zajrzałam na strony, na których popisują się panowie z PiSu i Korony, posłuchałam trochę zakłamanej »Republiki«, gróźb Kowalskiego i żartów z Kanału Zero... niepotrzebnie)” – wyjaśniała swój gorszy humor.

Prof. Środa: Oni przyczynią się do upadku Polski

Nieco więcej o polskiej prawicy pisała w poprzedniej notce na tej samej platformie. „Braun przygarnia do swojej partii wszystkich możliwych szaleńców i wszystkie możliwe męty: jest tam Waluś morderca z RPA, antyszczepionkowcy, (pro) rosyjskie trolle i inni. Niemal wszyscy spod znaku krzyża, rozmodleni katolicy” – zauważała.

„Nawrocki nie jest gorszy, tworzy polską armię ICE złożoną z kiboli o faszystowskich poglądach – oczywiście wszyscy to również bogobojni katolicy, jak nie przymierzając Paulini z Jasnej Góry” – dodawała, podkreślając wsparcie zakonników dla prawicowych polityków.

Jej zdaniem ta część polskiej sceny politycznej przyczyni się niedługo do upadku naszego kraju. „Czego jeszcze trzeba, żeby pokazać, że polska polityczna wersja katolicyzmu i większość polskiego Kościoła (na pewno Jasna Góra) ma się tak do chrześcijaństwa jak nacjonalizm i faszyzm do demokracji i patriotyzmu?” – pytała.

