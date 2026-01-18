Żukowska o „komplemencie” Mentzena pod adresem Tuska: Ja bym się tak nie cieszyła

Przed kilkoma dniami premier zamieścił na X nagranie z wypowiedzią lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. – Jeżeli spojrzymy na relacje z Unią Europejską, to Tusk jest tam według mnie bardziej asertywny niż Mateusz Morawiecki. Tak to wygląda, jeżeli chodzi nie o mówienie, tylko o robienie – oceniał Mentzen.

Mentzen pochwalił Tuska? Żukowska: Toczył bekę

– Znaczy, Tusk już dawno temu zauważył, to było widać też podczas jego pierwszej kadencji, że on musi mówić rzeczy proeuropejskie, bo jego elektorat tego oczekuje. Natomiast już w działaniach realnych w Unii Europejskiej się stawia bardzo. PiS robi zupełnie odwrotnie. Ma retorykę bardzo antyeuropejską, natomiast potem się na wszystko zgadza i wszystko podpisuje – stwierdzał polityk Konfederacji.

„Tak oczywiste, że nawet poseł Mentzen to zauważył” – podsumował na X wypowiedź posła szef rządu. Anna Maria Żukowska przyznała w Polsat News, że nie rozumie traktowania tej wypowiedzi jako komplementu dla Donalda Tuska. – Jak to się potocznie mówi, toczy bekę z obu panów, przypisując im po prostu hipokryzję – wyjaśniała. – To znaczy, że jedno robią, a co innego mówią i że zwodzą w jakimś stopniu swoich wyborców, więc ja bym się tak nie cieszyła – podsumowała.

Koalicja KO z Konfederacją? Nitras dał Lewicy do myślenia

Prowadzący rozmowę dziennikarz postanowił wrócić do wpisu Żukowskiej, w którym ta zastanawiała się nad koalicją KO i Konfederacji. Posłanka przyznała, że nie była to tylko internetowa złośliwość z jej strony. – Wydaje mi się, że są pewne znaki, które na to mogłyby wskazywać. Te znaki się już pojawiły w poprzedniej kadencji, kiedy to Sławomir Nitras do mnie skierował swoją wypowiedź, tłumacząc, że jak będą rządzić z Konfederacją, to Platforma zajmie się PiS-em, a Konfederacja nami – wspominała.

– Wypierał się później tej wypowiedzi, ale jest nagranie z sali parlamentarnej – podkreślała. – To był pierwszy moment, w którym się zorientowaliśmy, że KO może być bliżej do Konfederacji, zwłaszcza po odsianiu szurów Grzegorza Brauna – mówiła.

– Być może w optyce Koalicji Obywatelskiej ta Konfederacja się nieco ucywilizowała dzięki temu i może stać się partnerem politycznym, który w sprawach gospodarczych nie będzie tak upierdliwy jak Lewica. Nie będzie domagał się ochrony praw pracowniczych, reformy Państwowej Inspekcji Pracy – zastanawiała się na głos.

Czytaj też:

Europosłanka oskarża rząd. „Tusk i Sikorski już we wrześniu skapitulowali”Czytaj też:

Prof. Dudek znów ostrzega przed Nawrockim: Wielu ludzi wciąż nie rozumie tej zmiany