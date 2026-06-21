Epidemia samotności stworzyła nowy zawód. Płacą za uwagę

Moment oczekiwania jest najbardziej ekscytujący. Trzyma telefon w spoconej dłoni a kiedy widzi, że jest już online, zaczyna drżeć. Czy o nim pomyśli?

Ona: Raport?!

On: Tak, Pani. Wstałem o 6:00. Przebiegłem 5 km, dokładnie jak kazałaś.

Ona: Dobrze. Wyślij potwierdzenie z aplikacji.

On: (screenshot z Garmin)

Ona: Przyjęte. Masz dzisiaj o jedenastej dentystę.

On: Tak, Pani. Denerwuję się.

Ona: Rozkazuję ci wytrzymać i ubrać czarną koszulkę, bokserki i skarpetki. Po wizycie wyślij potwierdzenie.

On: Ta,k Pani. Dziękuję, że o mnie myślisz. Wpłaciłem dzisiejszy trybut.

Ona: Otrzymałam.

Jest czwartkowy poranek. Musi wytrzymać kolejne cztery godziny, kiedy będzie mógł ponownie do niej napisać. Za dwa tygodnie pojedzie ponad trzysta kilometrów w jedną stronę, tylko po to, żeby dać swojej pani kawę i bajgla, zanim ta wejdzie do biura. Zaraz potem wróci do domu.

Zjawisko kontenerowania