Karczewski: Był czas na debatę o ustawach nt. KRS i SN. Gdyby nie było protestów...

Marszałek Senatu ocenił na antenie TVP, że reforma sprawiedliwości, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość jest potrzebna, a czekają na nią także Polacy. Jak mówił w „Gościu Wiadomości” PiS zamierza współpracować z prezydentem Andrzejem Dudą w zakresie przebudowy ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Karczewski stwierdził też, że cała sprawa wokół tych dwóch ustaw mogła potoczyć się inaczej.

– W Sejmie i Senacie był czas na spokojną debatę. Gdyby nie było tych protestów, tego krzyku pod Sejmem, mielibyśmy szansę na przeprowadzenie lepszej ustawy i być może wypuścilibyśmy bardziej zmienioną ustawę. Ale PO powiedziała: „nie” – mówił Karczewski.

Marszałek Senatu powiedział również, że to, co w tej chwili robi opozycja, a zwłaszcza Platforma Obywatelska „jest po prostu niegodne Polaków”. – Nie powinno się skarżyć na swoich obywateli, na swój kraj. (...) To jest antyobywatelskie, antypolskie – zwracanie się do Komisji Europejskiej po to, by wprowadzała w przyszłości sankcje – stwierdził.