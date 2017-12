Kiedy rekonstrukcja? Ryszard Terlecki ujawnia szczegóły

– Klub spotka się o 20:00. Będzie podjęta decyzja kierunkowa, myślę, że nie będzie komunikatu dla prasy ze składem przyszłego rządu, z tym musicie Państwo poczekać do przyszłego tygodnia – powiedział TVP Info Terlecki. – Rzeczywiście, chcemy trochę przesterować kierunki naszych działań. Dotąd koncentrowaliśmy się na sprawach politycznych, prawnych, ustrojowych, teraz czas zająć się gospodarką. [...] To wymaga przeorganizowania, ekipy która zarządza państwem i zrobimy to teraz, rekonstruując rząd. Natomiast co do szczegółów, nazwisk, to jeszcze dziś nic na ten temat nie powiemy – dodał wicemarszałek Sejmu.

Relacja z czwartkowych wydarzeń politycznych NA ŻYWO we Wprost.pl.

Kto premierem?

W czwartek rzecznik PiS Beata Mazurek pytana o to, czy dziś poznamy nazwisko nowego premiera, odparła, że po spotkaniu Komitetu Politycznego bądź Klubu PiS zostanie wydany komunikat. – Jeśli będzie zmiana, to będzie wynikała ona z tego, że są przed nami nowe zadania, do realizacji których będziemy dobierać kadrę. Są potrzebni ci, którzy będą na pierwszej linii frontu, tak, jak pani premier, ale siła ciężkości nowego rządu ma zostać postawiona na kwestiach gospodarki i rozwoju – podkreśliła rzecznik PiS. – Z pewnością poznamy dzisiaj nazwisko nowego premiera; czy zostanie nim prezes PiS Jarosław Kaczyński – okaże się dopiero koło południa – mówił wcześniej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Do poniedziałku dyskusja na temat rekonstrukcji koncentrowała się głównie wokół dywagacji, czy Jarosław Kaczyński zastąpi Beatę Szydło na stanowisku premiera. W poniedziałek pojawiła się jednak informacja, że prezes PiS bierze pod uwagę możliwość powierzenia tej misji dotychczasowemu wicepremierowi, ministrowi rozwoju i finansów Mateuszowi Morawieckiemu.