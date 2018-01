Szef polskiego MSZ w Berlinie: Problem artykułu 7. TUE to balast dla całej Unii

Jak powiedział Czaputowicz, jest bardzo zadowolony, że jego wizyta w Berlinie doszła do skutku i rozmowy z szefem niemieckiego resortu dyplomacji Sigmarem Gabrielem były bardzo owocne. – Ścisła współpraca między naszymi państwami jest niezbędna dla zapewnienia trwałego, stabilnego rozwoju Europy i dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, przyczyni się do ożywienia dialogu w różnych sferach – powiedział polski minister. Zaznaczył, że jego zdaniem, „linia podziału w Europie przebiega między liberalnymi demokracjami takimi jak Niemcy, Polska, Szwecja, Węgry czyli państwami które są za silną konkurencją, wolnym handlem, wzrostem konkurencyjności w ramach UE i zwiększeniem pozycji UE wobec świata zewnętrznego i innych potęg”. – Z drugiej strony istnieje zagrożenie w UE ze strony tzw. demokracji protekcjonistycznych, państw które dążą do ograniczenia czterech swobód będących podstawą UE – ocenił Czaputowicz. Zapewnił, że chce z Niemcami „budować wspólne partnerstwo i razem przekształcać Europę”.

W sprawie zastosowania wobec naszego kraju procedur artykułu 7. TUE szef MSZ uznał, że jest to „nie tyle problem Polski, ale problem który stanowi obciążenie dla swobody działania, funkcjonowania instytucji europejskich i stanowić może pewien balast dla całej UE”. Czaputowicz wyjaśnił, że przedstawił stanowisko naszego kraju w kwestii praworządności i będzie jeszcze na ten temat rozmawiał w niedzielę z wiceszefem KE Fransem Timmermansem. Dodał, że premier Morawiecki pracuje nad „białą księgą”, w której Polska ustosunkuje się do kwestii przedstawionych we wniosku KE wobec Warszawy.

Czaputowicz wypowiedział się w Berlinie również na temat reparacji po II wojnie światowej. – Szukamy rozwiązania, natomiast na tym etapie nie jest to kwestia która stanowi jakiś balast w stosunkach między rządami. Uważamy że powinny odbyć się dyskusje na poziomie ekspertów i przyjmuję propozycję ministra Gabriela, by specjaliści dyskutowali na ten temat – powiedział nowy szef polskiego MSZ.

Jacek Czaputowicz objął funkcję szefa resortu dyplomacji po rekonstrukcji rządu przeprowadzonej 9 stycznia. Zastąpił on na tym stanowisku odwołanego Witolda Waszczykowskiego. Swoją pierwszą wizytę zagraniczną odbył w Bułgarii, gdzie spotkał się z z wicepremier i minister spraw zagranicznych Ekateriną Zacharijewą. Spotkał się także z minister ds. Prezydencji Bułgarii w Radzie UE Lilianą Pawłową. Podczas rozmów poruszono m.in. polskie stanowisko wobec procedury uruchomionej przez KE wobec Warszawy. Po zakończeniu środowej wizyty w Berlinie szef MSZ uda się do Nowego Jorku, gdzie wraz z prezydentem Andrzejem Dudą weźmie udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.