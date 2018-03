Departament Stanu zaniepokojony przemówieniem Putina. „Rosja narusza traktat o rozbrojeniu”

– Rząd USA śledził przemówienie Putina z dużym zainteresowaniem i uważamy za niewłaściwe pokazanie podczas orędzia komputerowej symulacji lotu rakiety, przedstawiającej atak na Stany Zjednoczone. Naszym zdaniem takie zachowanie nie jest godne odpowiedzialnego gracza na arenie międzynarodowej – powiedziała Nauert.

„Potwierdził to co wiemy od dawna”

– Prezydent Putin potwierdził to, co Stany Zjednoczone wiedziały już od dawna, że Rosja opracowuje system broni zagrażający światowej stabilizacji, od ponad dekady. Kraj narusza w ten sposób postanowienia traktatu międzynarodowego o rozbrojeniu. Prezydent Trump postara się zrobić wszystko, aby zapewnić USA oraz naszym sojusznikom ochronę – powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu. – Mamy nowy budżet przeznaczony na zbrojenia w wysokości 7 miliardów dolarów i planujemy zmodernizować nasz arsenał nuklearny, tak aby pozostał bezkonkurencyjny – zapewniła Nauert.

Na pytanie dziennikarzy, czy rakiety balistyczne mogą być już potencjalnie gotowe do uderzenia, rzeczniczka odpowiedziała, że dokładnymi informacjami o ich stanie gotowości dysponuje amerykański wywiad. Rzeczniczka resortu stwierdziła również, że lider Rosji może jedynie „popisywać się przed publicznością”, ponieważ w marcu nadchodzą wybory prezydenckie, w których Putin bierze udział.

Układ IFN

Traktat międzynarodowy, o którym wspomniała Nauert podczas konferencji to Układ INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu, podpisany przez liderów USA oraz ZSRR w 1987 roku. Traktat przewiduje likwidację arsenałów tej broni a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania.

Nowa śmiercionośna broń

Podczas wygłoszonego 1 marca przemówienia podsumowującego 12 miesięcy rządów Władimir Putin wygłosił orędzie skierowane do rosyjskiego parlamentu, pracowników rządu oraz gubernatorów regionów. Ogłosił on możliwości zbrojeniowe swojego kraju oraz zdradził oficjalne plany na przyszłość, wśród których znajduje się przeprowadzenie prób potężnej broni rakietowej RS-28 Sarmat. Pociski będą zdolne do trafienia dowolnego punktu na świecie i, jak zapowiada Putin, „nie powstrzyma ich żadna obrona przeciwrakietowa”.

O stworzeniu rakiet RS-28 Sarmat, zwanych w skrócie „sarmatami” informowano już przed kilkoma laty. Według planów, broń ma zastąpić stare pociski RS-20W Wojewoda, zwane „szatanami”, znajdujące się w rosyjskim arsenale od lat 70-tych XX wieku. Oficjalne plany mówią o rozpoczęciu pełnego dyżuru bojowego przez broń balistyczną w 2019 lub 2020 roku. Pocisk mógłby przenosić ładunek 16 głowic, co pozwoliłoby na zniszczenie średniego pod względem wielkości europejskiego kraju, lub całego amerykańskiego stanu. Na komputerowej symulacji podczas przemówienia Putina przedstawiono wystrzelenie rakiety na Florydę.