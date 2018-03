Premier Morawiecki: Chcemy zlikwidować nagrody dla ministrów i wiceministrów

Wybory parlamentarne we Włoszech. Przegrana partii rządzącej, sukces Ruchu Pięciu Gwiazd

4 marca odbyły się we Włoszech wybory parlamentarne. Najwięcej głosów uzyskała koalicja centroprawicowa, do której należy partia Silvio Berlusconiego. Z wyników exit poll wynika, że do urn poszło około 74 proc. Włochów.