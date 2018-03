Prokuratura sprawdza, czy Partia Razem propaguje komunizm. „To absurd”

Wiadomo, że Prokuratura Krajowa sprawdza dwie partie – Partię Razem i Komunistyczną Partię Polski. – Nie obawiam się delegalizacji. Sprawdzanie, czy nie odwołujemy się do ideologii totalitarnych, jest absurdalne i wygląda na polityczną gierkę, która ma na celu odsunięcie uwagi od spraw, które podnosimy: niskich zarobków kobiet w Polsce, zbyt długiej pracy Polek i Polaków, a także – a może przede wszystkim – od krytyki rządu PiS – komentuje sprawę Marcelina Zawisza z Razem. – Partia Razem odwołuje się do wartości demokratycznych. Widać to po naszej strukturze, ale i działaniach. Nie mamy nic wspólnego z odwoływaniem się do systemów totalitarnych - wręcz przeciwnie: walczymy o to, aby w Polsce były przestrzegane zasady demokracji i prawa człowieka – dodaje.

Prześwietlenie Partii Razem jest pokłosiem doniesienia oraz listu wysłanego przed ponad miesiącem przez dwie organizacje: Stowarzyszenie Koliber i Stowarzyszenie Młoda Prawica. Portal Gazeta.pl pisze, że jednym z inicjatorów wniosku o przyjrzenie się działalności Partii Razem był Jakub Drożdż, który jest dziś asystentem politycznym minister Jadwigi Emilewicz.