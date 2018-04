Ile powinni zarabiać posłowie i ministrowie? Lubnauer odpowiada

Jeżeli natomiast chodzi o kwestię samorządowców, według Lubnauer wynika to z faktu, że PiS „zdaje sobie sprawę, że przegra te wybory”. – Mam wrażenie, że rzeczywiście najbardziej chcieliby ukarać jednoosobowo tych, którzy wykryli nagrody – zamiast ukarać swoich ministrów, którzy te nagrody wzięli. Przecież tu chyba nikt nie ma wątpliwości – stwierdziła.

W opinii Lubnauer minister powinien zarabiać tyle, ile zarabia parlamentarzysta europejski. – Żeby nie było w ten sposób, jak ktoś kiedyś żartował: że Waszczykowski ma pecha, bo kazali mu zostać ministrem spraw zagranicznych, a mógł pójść do Parlamentu Europejskiego. Nie może być takich sytuacji. Musi być wiara w to, że jako ministrów mamy najlepszych, nazwijmy to, polityków. Akurat Waszczykowski nie spełnia tego warunku, ale niech będzie – dodała.

– Druga rzecz: powinno być tak, że szczególnie ci wiceministrowie, którzy przychodzą z rynku, czyli że są fachowcami w swojej dziedzinie – nie z politycznego nadania, muszą zarabiać tyle, żeby to było konkurencyjne w jakikolwiek sposób – stwierdziła. – Robią to dla Polski, w związku z tym nie muszą zarabiać aż tyle, co w jakiejś dużej firmie, ale żeby to umożliwiało przynajmniej utrzymanie się – dodała.

Jak mówiła, minister powinien zarabiać półtora raza tyle, co w tej chwili. – Załóżmy, że koło tych 20 (tysięcy) minister – tłumaczyła. Jeżeli mowa natomiast o posłach oceniła, że powinni oni zarabiać około dwie średnie krajowe. – Przy czym powinno być to powiązane ze średnią krajową zgodnie z zasadą, że jeżeli polityk dobrze rządzi i ludziom się lepiej żyje i więcej zarabiają, to polityk ma szansę, żeby więcej zarabiać – dodała.

