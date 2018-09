Wojna na sondaże

Kampania samorządowa w Warszawie rozpoczęła się na dobre, a w raz z nią pojawiło się coraz więcej sondaży. Z badania przeprowadzonego dla informator-stolicy.pl wynika, że Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy wygrywa w dwóch turach ze wspólnym kandydatem Platformy i Nowoczesnej Rafałem Trzaskowskim. Nie trzeba było długo czekać, bo jeden dzień, żeby pojawił się drugi sondaż, IBRiS, według którego to Rafał Trzaskowski wygrywa w dwóch turach.

Wojna na badania poparcia może wydawać się śmieszna. Ale płynie z niej większe zagrożenie, bo publikowanie dzień po dniu sondaży, które pokazują przeciwne wyniki, wprowadza wyborców w błąd. A to robi szkodę nie tylko zdezorientowanemu elektoratowi, ale i kandydatom. Bo sondaże pokazujące tak sprzeczne wyniki, mogą demobilizować wyborców. Kandydaci na prezydenta stolicy zamiast cieszyć się z badań, które pokazują ich wysokie poparcie, powinni apelować do swoich elektoratów, by do sondaży podchodziły z dystansem. Chyba, że politycy już teraz uważają, że wyborczy bój o Warszawę rozegra się nie między Rafałem Trzaskowskim, a Patrykiem Jakim, a między Platformą i PiS-em.