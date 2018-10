Komisja edukacji przeciwna odwołaniu szefowej MEN Anny Zalewskiej

Rzecznik Lecha Wałęsy podał się do dymisji. „Krytykę zaczynam od...

Obsługujący konta Lecha Wałęsy w mediach społecznościowych Mirosław Szczerba poinformował o oddaniu się do dyspozycji swojego mocodawcy. Jak sam twierdzi, podał wcześniej fałszywą wiadomość i uważa to za powód do swojego odwołania.