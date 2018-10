Rosjanie: Ołeh Sencow zakończył głodówkę

Ołeh Sencow od 145 dni prowadził protest głodowy, mający zwrócić uwagę na łamanie praw człowieka przez rosyjskie władze. Został aresztowany na Krymie w 2014 roku i przewieziony do Rosji, gdzie tamtejszy sąd skazał go na 20 lat w kolonii karnej. Artysta nie przyznaje się do przygotowywania zamachów terrorystycznych i swoją sprawę określa jako „polityczną”. O jego uwolnienie apelowali już artyści i politycy z całego świata. Wśród nich był m.in. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Lech Wałęsa zgłosił Sencowa do Pokojowej Nagrody Nobla. Sam reżyser podczas protestu głodowego nie domagał się wolności dla siebie, ale dla innych ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji.

Ołeh Sencow przebywa w kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Pełnomocnik reżysera już w czerwcu wskazywał, że jeśli Ołeh nie zacznie szybko przyjmować płynów lub posiłków, pojawi się zagrożenie dla jego życia. Dmitrij Dinze przekazywał, że filmowiec był bardzo osłabiony i tracił zęby. Lekarze mieli go również ostrzec przed możliwymi problemami z nerkami oraz poważnym uszkodzeniem organów wewnętrznych. Rosjanie wielokrotnie przewozili go do szpitala i karmili siłą. Teraz, zanim będzie mógł znów normalnie się odżywiać, Sencow przejdzie stosowną rehabilitację i proces przyzwyczajania organizmu do pożywienia. Podczas głodówki miał stracić 12 kilogramów.

